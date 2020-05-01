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黃偉哲視察觀光景點…見人潮臉秒綠：我來指揮交通的，現在沒得指揮了

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▲台南市長黃偉哲下午特地前往台糖尖山埤江南渡假村視察，但看園區空空蕩蕩，忍不住抱怨之前他的「憂慮」成真。（圖／記者林悅攝）

▲台南市長黃偉哲前往台糖尖山埤江南渡假村視察，看園區空空蕩蕩，讓他臉都綠了。（圖／記者林悅攝）

記者柯振中／綜合報導

五一連假近日開始，不少觀光景點紛紛擠滿遊客。為此，台南市長黃偉哲提前到各景點視察，深怕遊客太多，不小心擠爆景點，還為此準備了備案，要來做人流管制、交通管制等作業，沒想到景點連遊客都沒有，「沒有交通可以指揮」，讓他臉都綠了。

台南是全台最古色古香的地方之一，每到連假期間，就會塞滿許多遊客。為了因應五一連假，黃偉哲也準備許多人流管制、交通指揮的備案，就怕景點被觀光客塞爆。

不過，黃偉哲1日到柳營尖山埤視察時，看到的景象卻是「工作人員比遊客多」，多數人到場都是為了工作，而非觀光，讓他臉色相當難看，「我背後這個湖光山色的地方，這個是萬事俱備，只欠東風，可是東風也來了，可是人沒來。」

▼黃偉哲視察尖山埤，發現工作人員比遊客還多。（圖／記者林悅攝）

▲台南市長黃偉哲下午特地前往台糖尖山埤江南渡假村視察，但看園區空空蕩蕩，忍不住抱怨之前他的「憂慮」成真。（圖／記者林悅攝）

黃偉哲指出，他會到場，就是為了看看有沒有什麼地方能幫忙，可以協助工作人員行人流管制、指揮交通之類的工作，「結果發現，沒有交通可以指揮、沒有人流可以管制。」

空蕩蕩的景點，讓黃偉哲忍不住感慨，想拚觀光很難，「要毀掉卻很容易。」他提到，台南有27個景點被列入交通部「1968App」的監測點，儘管都是綠燈，但人潮仍是慘淡。

黃偉哲說明，消費者似乎是透過這款App查詢資訊，只要景點被列入監測點，才會前去遊玩，「那其實就是因為這樣，已經造成很大的影響。」

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