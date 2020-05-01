獨／國家警報擋客！51連假墾丁大街「最長排隊人潮」　一張照曝攤商放棄了

▲51連假墾丁大街現況 ，最長排隊人潮9人。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／屏東報導

五一連假墾丁大街出現了排隊的消費者，根據《ETtoday新聞雲》記者觀察，僅有2家飲料店以及1家販售香腸的攤位才有排隊人潮，不過排隊人數最多也9個而已。1間骰子牛攤商表示，從4月份的清明連假發佈的國家級警訊之後，這一個月的業績少了八成，平常日攤商根本就不出來營業，因為完全沒人。

骰子牛攤販老闆表示：「今天連假第一天，人潮很少，跟以前的連假差很多！」比平常禮拜六還要少人，但還是得過日子「照擺攤！」不過他透露，其實有很多攤商在平常日已經不出來擺攤了，因為根本就沒有人，「這個月生意很差啦！差了快八成，看到時候如果真的不行，真的也是要放棄了，因為真的不行，環境的關係。」

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老闆呼籲，希望政府能夠幫幫忙，照顧一下攤商生計，「我們現在是叫苦連天」。

▲這兩家飲料店門口站了在等待飲料的顧客。（圖／記者吳奕靖攝）

▲51連假墾丁大街現況 。（圖／記者吳奕靖攝）

《ETtoday新聞雲》實際走了一趟墾丁大街，其實雖然這次五一連假的來客數，有比清明連假國家警報發布後的當晚人潮多了一點點，但是還是不如過往的榮景。不少遊客是走過路過，就是沒有停下來買過，甚至所謂的「社交距離」不需要刻意保持，自然就有大幅空間。

整條墾丁大街上，觀察僅有3個攤位前面有排隊人潮，其中一間賣香腸的，排隊人數也不會超過10個人，另外兩家連鎖飲料店面，前面也有等待飲料製作的人，也難怪在地的店家或是旅宿業，都是有苦說不出，硬撐這次的疫情所帶來的經濟危機。

▲51連假墾丁大街現況 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲51連假墾丁大街現況 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲51連假墾丁大街入口完全幾乎沒有遊客 。（圖／記者吳奕靖攝）