怕又出現國家級警報…墾丁再出奇招！大街「迷之音」超洗腦

記者許宥孺、吳奕靖／屏東報導

清明連續假期期間，墾丁曾被列入國家級旅遊警示熱點，當時簡訊消息一出，旅客瞬間大減，讓當地旅宿業、攤販一片叫苦。適逢五一連續假期，加上近期連續6天零確診病例，讓屏東縣政府不敢大意，因此這次就出動了機動性強的「無人機」，透過5種語言達到宣導效果。

▲51連假第一天，墾丁大街出現些許人潮。（圖／記者吳奕靖攝）

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▲屏東縣政府跨局處人員沿街宣導。（圖／記者吳奕靖攝）

台灣連續6天出現零確診，有不少民眾趁著晴朗天氣到觀光勝地遊玩，為了守住國內零確診，屏東縣政府跨局處就針對曾被列為國家級旅遊警訊的墾丁做出宣導，甚至出動「無人機」宣傳，就怕連假出現人潮擁擠狀況，又會再次出現國家級警報。

▲▼屏東縣消防局出動無人機宣導。（圖／記者吳奕靖攝）

屏東縣衛生局長施丞貴表示，以超前部署為原則，會先了解旅客入住人數並實施演練，每天晚上6到10點，墾丁大街都會實施人車分流，今天晚上則是出動無人機宣導遵守社交距離，希望旅客因為零確診而掉以輕心。

▲51連假墾丁大街現況 。（圖／記者吳奕靖攝）

施丞貴指出，清明假期還沒有出動無人機，不過這次想用不同方式來宣導，而且無人機飛的範圍廣大，機動性也很強，有國語、台語、英語、印語和粵語共5種語言，可以達到更好的宣導效果。

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