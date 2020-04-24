國軍要不要普篩？國防部：依指揮中心指導做評估

記者蔣婕妤／台北報導

敦睦艦隊爆發群體染疫，截至24日確診案例達到30例，國防部再度召開記者會回應外界相關質疑。針對外界關注國軍是否要做普篩？國防部強調，會依照指揮中心指導做評估。

▲國防部軍政副部長張哲平。（圖／ETtoday攝影中心攝）

軍政副部長張哲平表示，只要官兵感覺到有症狀出現，都會按照防疫規定來做，他也會接收到疫情指揮中心通知，國軍官兵會非常落實相關的隔離檢疫工作。有關普篩部分，則會持續跟指揮中心依照專業指導來評估來考量。

至於支隊長陳道輝道歉，是否是「扛責」。張哲平回應，陳道輝已經在昨天傳出來訊息中表示，有一些記憶上錯誤，不是刻意隱匿，對於其記憶上錯誤國防部也去查證過，的確有回報過扁桃腺發炎情形。

其他人也看了這些…

►誰核定敦睦出航？ 國防部直接公布公文！馬英九時期也曝光

►國防部公布敦睦艦隊航行足跡 3月12日駛抵帛琉停留3天

►韓國瑜疫調敦睦24人 國防部：官兵接到電話認為他們不是合格人員

更多熱門新聞…

►國防部認了！敦睦艦隊出發前「沒有普篩」只打疫苗

►陳道輝改口「記憶落差」 國防部：安全回報發燒記錄一個都沒有

►高層指示海軍司令道歉？ 國防部副部長：不管長官或自願他都有這需要