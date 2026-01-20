　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內政部召集全國役政大聯盟　劉世芳：未來持續精進兵役制度

▲內政部今（20日）在臺大醫院國際會議中心召開「115年全國役政推動工作檢討會報」。（圖／內政部提供）

▲內政部今（20日）在台大醫院國際會議中心召開「115年全國役政推動工作檢討會報」。（圖／內政部提供）

記者郭運興／台北報導

內政部今（20日）在臺大醫院國際會議中心召開「115年全國役政推動工作檢討會報」，內政部長劉世芳表示，要特別感謝與肯定第一線役政人員，去年風災期間，帶領替代役役男迅速投入各項救災與復原工作，讓役政與替代役工作更活絡、穩健、持續賦予替代役新使命。她也強調，未來將持續蒐集各界意見、精進兵役制度，讓役政體系成為支撐國家安全與社會穩定的重要基石。

內政部表示，今召開「115年全國役政推動工作檢討會報」，邀集國家安全會議李副秘書長、行政院災害防救辦公室、中央相關部會及直轄市、縣（市）徵兵機關共同參與。

內政部表示，2025年替代役首次投入城鎮韌性演習，將替代役制度作為連結政府、社會與地方的重要人力，成為國家「可恃民力」的一環，並隨著替代役制度角色與功能的調整，讓替代役不論在平時和災時，都成為維持國家和社會正常運作的重要角色。

內政部表示，自2025年起，替代役男在成功嶺結訓後，都會取得志願服務、EMT-1及防災士證照等3項證照，截至2026年1月19日止，協助役男取得EMT-1證照總人數6萬2,924人；取得防災士證照總人數1萬2,682人，成為全國最具規模的青年防災力量。

內政部指出，今日上午議題重點就妨害兵役的防制作法與相關法制及役政人力與量能整備策略進行檢討，希望透過制度與實務的對照，找出執行上面對的挑戰，並提出具體可行的精進方向；下午議題重點透過制度化的訓練與整備，使替代役人力在平時即具備基礎防救災、公共服務與社會支援能力，並導入救災無人機操作與志願服務、EMT-1及防災士等專業訓練，同時結合去（114）年丹娜絲颱風、馬太鞍溪堰塞湖災情展現救災復原的量能等實務運用，不僅提升個人專業能力，也強化替代役在防救災與社會服務上的戰力。

內政部長劉世芳致詞時表示，要特別感謝與肯定第一線役政人員，去（114）年風災期間，帶領替代役役男迅速投入各項救災與復原工作，並在花蓮首次啟動備役役男召集，展現出公務機關的行動力，讓役政與替代役工作更活絡、穩健、堅韌永續，持續賦予替代役新使命。

劉世芳部長強調，在中央與地方役政人員的共同努力下，役政相關法制作業、替代役運用，以及相關配套措施，已逐步完成多項重要工作，包括修正僑民服役辦法，亦針對社會關注的兵役案件進行查處，充分展現政府的堅定立場，維護我國兵役制度公平性。未來也將持續蒐集各界意見、精進兵役制度，讓役政體系成為支撐國家安全與社會穩定的重要基石。

01/18 全台詐欺最新數據

460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

找知名藝人婚宴演出「前一天突取消」　新人氣炸
快訊／載2台灣遊客　墜機瞬間曝
獨／21歲女囚禁亡！貓爸撿到鑰匙偷闖入　女兒悲喊：你終於來了
獨／一天2餐「菜尾」...女兒被逼40kg減肥至30kg亡
逆子37刀砍殺雙親　蔥油餅夫妻家屬發聲明
川普關稅最快今晚宣判！　美貿易代表：若敗訴「啟動備案」課到底

賴清德8年興建13萬戶社宅政策跳票？　劉世芳坦言：數據確實需要調整

賴清德8年興建13萬戶社宅政策跳票？　劉世芳坦言：數據確實需要調整

總統賴清德選前承諾8年內興建13萬戶社會住宅，但內政部日前下修目標至4萬戶，稱會以直接興辦、包租代管及租金補貼3大政策，達到達100萬戶目標。國民黨立委牛煦庭今（19日）在內政委員會詢問，減少興建已經確定是中央政府的政策方向了嗎？願不願意承認政策跳票？內政部長劉世芳坦言，數據上確實是需要調整，但是並不是表示完全歸零。

已廢止中配「關關」居留許可？　劉世芳：個案問題均按照兩岸條例

已廢止中配「關關」居留許可？　劉世芳：個案問題均按照兩岸條例

擅改社宅報告題目！藍召委批不尊重　劉世芳解釋

擅改社宅報告題目！藍召委批不尊重　劉世芳解釋

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」

研發替代役2／2開放報名　用人單位含台積電、聯發科

研發替代役2／2開放報名　用人單位含台積電、聯發科

