起飛6分鐘失聯！直升機最後訊號「火山口附近消失」　飛行軌跡曝

▲ 疑似失聯直升機飛行軌跡。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本熊本縣阿蘇火山20日上午發生觀光直升機失聯意外，機上搭載日籍飛行員及2名台灣籍遊客，3人目前下落不明。現已尋獲機體殘骸但尚無法接近，航班追蹤網站可見直升機最後軌跡出現在中岳第一火山口附近，之後訊號完全消失。

根據NHK，這架由岡山市「匠航空」公司營運的羅賓遜R44型小型直升機，於上午10時52分從阿蘇卡德利動物樂園起飛後，在中岳火山口附近失聯。

根據航空追蹤網站FlightRadar24資訊，上午10時54分時飛機位於動物樂園西南方約3公里處，中岳第一火山口西北方約5公里處上空，當時飛行高度約1000公尺，速度約時速150公里，隨後持續向南飛行並爬升，最後軌跡出現在10時58分，訊號在火山口附近消失。

國土交通省指出，直升機約於上午11時在火山口附近發出遇險訊號，該訊號可能因墜落衝擊自動觸發，或由人員手動發出，目前仍在確認是何種方式。

失聯的台籍旅客為41歲男性及36歲女性，而日籍飛行員有逾35年飛行經驗，在阿蘇地區執飛約1年時間。入夜後現場一片漆黑，搜救工作已於下午6時暫停，預計隔天上午7時30分重啟。