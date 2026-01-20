突發妞妞「脫褲動畫」被罵退追　蓋彼再PO片道歉：挺獵奇

▲突發妞妞「脫褲動畫」被罵退追，蓋彼再PO片道歉。（圖／翻攝蓋彼 Gabi SDK 粉絲團，下同）



網搜小組／許力方報導

百萬人氣插畫家蓋彼（Gabi）近日因一段女主角「妞妞」的脫褲動畫意外引發爭議，部分粉絲直言不適、甚至揚言退追。對此，蓋彼20日再度發文道歉並附上影片親自回應，坦言這次「AI玩笑開過頭」，但不改直白風格，強調創作初衷只是覺得AI畫面「挺獵奇」。

再PO影片致歉 不再開類似玩笑

面對爭議持續延燒，蓋彼20日再度發文表示，沒想到這樣的事情也登上新聞版面，「脫褲褲影片」的確是她想太少，AI玩笑過頭了，跟大家說聲抱歉。之後AI會用來輔助創作，但不會再開相關玩笑，「但我只想說…有些人因此義憤填膺的說要退追（當然幾乎都是女生）阿妳之後就不要再偷偷回來看我的新影片喔！！哼哼…」

蓋彼還在文中附上一支影片說明，動畫女主角妞妞提到，真的很意外，因為臉書流量爛很久，停更動畫太久，以為沒有什麼人會看到，「就有點半調皮的，在發文說要重做影片同時，發布了有些人覺得不雅的脫褲畫面。」當下發時的確沒想太多，覺得用AI脫褲褲挺獵奇，就發了。

妞妞再開腿 搞笑熱舞大跳Breaking

影片中，蓋彼透過妞妞表示，如果影片真的造成某些人的不適，金歹勢啦！以後頂多把「假髮」脫掉，也不會再脫褲子了，「妞妞沒變，大家不要再罵囉！」最後依舊使用AI動畫，讓妞妞蹲下「開腿」大跳Breaking熱舞。

粉絲留言力挺 動畫橋段被過度解讀

粉絲在底下留言：「就覺得是有點小題大作，單純動畫短劇脱褲子就演變成有的沒有的，肯定是角色弄錯了，不然變建寶脫褲子好了？」蓋彼回覆「如果一開始讓建寶脫可能直接被檢舉。」其他網友則說「不過就只是AI，有點太過放大檢視」、「有被妞妞嚇到，但是覺得那麼久沒出來，一出來就發脫褲影片是不是發生什麼大事了，好險只是蓋彼調皮玩」、「脫褲子而已又沒怎樣⋯」

停更原因曝光 AI成為重啟關鍵

蓋彼自2024年底起長時間停更動畫，讓不少粉絲感到困惑。她日前說明，動畫男主角「建寶」的配音員早在2年多前，因個人因素無法繼續配音，且聲線過於獨特，嘗試多名替代人選後始終不對味，讓她逐漸失去創作動力，最終選擇暫停更新。

近期隨著AI技術成熟，蓋彼認為可藉由工具輔助分擔作畫與製作壓力，才萌生重新啟動動畫的念頭。不過，她也坦言，目前AI在角色一致性上仍有不少問題，「妞妞動著動著就會變成另一個人」，仍需時間克服。

脫褲畫面惹議 網友錯愕質疑

爭議起因於蓋彼復更貼文中，附上一段妞妞脫下褲子、開腿面向鏡頭的動畫畫面，與過往風格落差過大，讓粉絲一頭霧水，留言質疑「是不是突然走偏」、「這支影片想表達什麼」，甚至有人擔心她是否遭遇重大挫折。

對於部分留言揣測角色感情線或創作方向，蓋彼僅零星回應，像是「其實沒有建寶故事也能進行」、「或許妞妞也可以換個男朋友」，反而再度掀起討論。