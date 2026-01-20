　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

突發妞妞「脫褲動畫」被罵退追　蓋彼再PO片道歉：挺獵奇

▲▼突發妞妞「脫褲動畫」被罵退追　蓋彼再PO片道歉：挺獵奇。（圖／翻攝蓋彼 Gabi SDK 粉絲團）

▲突發妞妞「脫褲動畫」被罵退追，蓋彼再PO片道歉。（圖／翻攝蓋彼 Gabi SDK 粉絲團，下同）

網搜小組／許力方報導

百萬人氣插畫家蓋彼（Gabi）近日因一段女主角「妞妞」的脫褲動畫意外引發爭議，部分粉絲直言不適、甚至揚言退追。對此，蓋彼20日再度發文道歉並附上影片親自回應，坦言這次「AI玩笑開過頭」，但不改直白風格，強調創作初衷只是覺得AI畫面「挺獵奇」。

再PO影片致歉　不再開類似玩笑

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對爭議持續延燒，蓋彼20日再度發文表示，沒想到這樣的事情也登上新聞版面，「脫褲褲影片」的確是她想太少，AI玩笑過頭了，跟大家說聲抱歉。之後AI會用來輔助創作，但不會再開相關玩笑，「但我只想說…有些人因此義憤填膺的說要退追（當然幾乎都是女生）阿妳之後就不要再偷偷回來看我的新影片喔！！哼哼…」

蓋彼還在文中附上一支影片說明，動畫女主角妞妞提到，真的很意外，因為臉書流量爛很久，停更動畫太久，以為沒有什麼人會看到，「就有點半調皮的，在發文說要重做影片同時，發布了有些人覺得不雅的脫褲畫面。」當下發時的確沒想太多，覺得用AI脫褲褲挺獵奇，就發了。

妞妞再開腿　搞笑熱舞大跳Breaking

影片中，蓋彼透過妞妞表示，如果影片真的造成某些人的不適，金歹勢啦！以後頂多把「假髮」脫掉，也不會再脫褲子了，「妞妞沒變，大家不要再罵囉！」最後依舊使用AI動畫，讓妞妞蹲下「開腿」大跳Breaking熱舞。

粉絲留言力挺　動畫橋段被過度解讀

粉絲在底下留言：「就覺得是有點小題大作，單純動畫短劇脱褲子就演變成有的沒有的，肯定是角色弄錯了，不然變建寶脫褲子好了？」蓋彼回覆「如果一開始讓建寶脫可能直接被檢舉。」其他網友則說「不過就只是AI，有點太過放大檢視」、「有被妞妞嚇到，但是覺得那麼久沒出來，一出來就發脫褲影片是不是發生什麼大事了，好險只是蓋彼調皮玩」、「脫褲子而已又沒怎樣⋯」

▲▼百萬插畫家蓋彼突發「詭異動畫」　妞妞脫褲開腿讓粉絲不安。（圖／翻攝自臉書／蓋彼 Gabi SDK）

停更原因曝光　AI成為重啟關鍵

蓋彼自2024年底起長時間停更動畫，讓不少粉絲感到困惑。她日前說明，動畫男主角「建寶」的配音員早在2年多前，因個人因素無法繼續配音，且聲線過於獨特，嘗試多名替代人選後始終不對味，讓她逐漸失去創作動力，最終選擇暫停更新。

近期隨著AI技術成熟，蓋彼認為可藉由工具輔助分擔作畫與製作壓力，才萌生重新啟動動畫的念頭。不過，她也坦言，目前AI在角色一致性上仍有不少問題，「妞妞動著動著就會變成另一個人」，仍需時間克服。

脫褲畫面惹議　網友錯愕質疑

爭議起因於蓋彼復更貼文中，附上一段妞妞脫下褲子、開腿面向鏡頭的動畫畫面，與過往風格落差過大，讓粉絲一頭霧水，留言質疑「是不是突然走偏」、「這支影片想表達什麼」，甚至有人擔心她是否遭遇重大挫折。

對於部分留言揣測角色感情線或創作方向，蓋彼僅零星回應，像是「其實沒有建寶故事也能進行」、「或許妞妞也可以換個男朋友」，反而再度掀起討論。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賓賓哥傳選新北市議員！本人鬆口從政意願
出不了土、開不了工　建商試算：房價恐1坪漲3萬
2台人搭機失聯　日網友集氣盼有奇蹟
日本職棒12球團達新共識　賽前禁止「敵我交談」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

突發妞妞「脫褲動畫」被罵退追　蓋彼再PO片道歉：挺獵奇

KTV捧場「吃一碗麵」代價破千！他見明細傻眼：學到一課了

台日再合作入境事先確認作業　15航線、122航班受惠

留學靠台灣5款「國民零食」引暴動！同學吃完直喊：想飛去台灣

年薪200萬！下屬忙翻「她卻沒事做」尷尬了　一票洗版：求內推

咖啡族注意！專家：喝完1小時內「這些營養素」吸收率大幅降低

星宇航空神戶返台航班取消　明天增派加班機疏運旅客

台鐵春節疏運加開52班列車　周五起開放訂票

明天最冷探10度「高山有望迎雪」　北東降雨機率增

應援SJ！高雄地標點亮寶藍燈海　捷運主題列車、人行道號誌必朝聖

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

突發妞妞「脫褲動畫」被罵退追　蓋彼再PO片道歉：挺獵奇

KTV捧場「吃一碗麵」代價破千！他見明細傻眼：學到一課了

台日再合作入境事先確認作業　15航線、122航班受惠

留學靠台灣5款「國民零食」引暴動！同學吃完直喊：想飛去台灣

年薪200萬！下屬忙翻「她卻沒事做」尷尬了　一票洗版：求內推

咖啡族注意！專家：喝完1小時內「這些營養素」吸收率大幅降低

星宇航空神戶返台航班取消　明天增派加班機疏運旅客

台鐵春節疏運加開52班列車　周五起開放訂票

明天最冷探10度「高山有望迎雪」　北東降雨機率增

應援SJ！高雄地標點亮寶藍燈海　捷運主題列車、人行道號誌必朝聖

以為長痔瘡！男血便半年「一天拉6次」　醫一照嘆：是大腸癌

突發妞妞「脫褲動畫」被罵退追　蓋彼再PO片道歉：挺獵奇

賓賓哥傳選新北市議員！本人鬆口從政意願　遭盧秀燕封殺「正面回應了」

吳建豪快看！　蕭秉治被他逼跳「奪命三搖」：要慎選嘉賓

獨／華南金尾牙席開60桌　董座陳芬蘭喊「腰痛」上台抽獎後閃離

以為只是痔瘡！6旬男「血便半年」確診大腸癌　醫示警：有症狀別輕忽

賴清德不出席彈劾案審查　國民黨團譴責：藐視國會、踐踏憲政

台南市警高階人事大調整　21名重要警職聯合交接就定位

新光三越《金馬卡利High》7%回饋1／22開跑！　抽百萬賓士、春節採購重點攻略

KTV捧場「吃一碗麵」代價破千！他見明細傻眼：學到一課了

【絕命畫面曝】20歲男重新橋超車釀禍　追撞女騎士害「斷頸亡」

生活熱門新聞

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

命理師示警2026火上加火！5大變數浮現

月薪3萬6！他在傳產上班「年終17萬」

讀名校是特權？她考上北一女驚：只有我爸是工人

挑戰寒流！　這波冷很久

用4年電池健康度100%！iPhone捷徑「神級操作」曝光

快訊／4縣市大雨特報　越晚越冷最低溫時間曝

日本人做「台灣超商攻略」超狂　網驚：連我都不知

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

長子：貝克漢一家全是演的

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

開幕不到2年！海線百坪牛排館突歇業　在地：吃一次嚇到

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相　天王親回

即／阿蘇火山直升機失聯　機上載2台灣乘客

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

黃國昌、黃珊珊6白委確定請辭　韓國瑜：即使離開但情誼長長久久

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面