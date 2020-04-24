745→744？敦睦艦隊從帛琉返航少1人　國防部：回台奔喪「檢驗陰性」





▲國防部副部長張哲平。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者袁茵／台北報導

海軍敦睦艦隊中的磐石艦爆發群聚感染，國防部24日再次召開調查進度記者會進行說明。針對為何艦隊出發前是745人，離開帛琉的時候卻只剩下744人？少了的1人去哪了？對此，國防部副部長張哲平表示，該員到帛琉時父親往生，所以先搭機返台了。

針對出發時745人，離開帛琉時卻只有744人，張哲平24日說明，其實原本是746人，但因為3月3日時康定艦有1人發燒，且短時間內無法釐清原因，所以沒有讓該員上船，取消了他的任務，只讓剩下的745人離港出發。

張哲平補充，而另有1員抵達帛琉後，因為父親往生的關係，所以先搭機返回台灣，才會有出發745人，返回744人的狀況。

被問到這2員的身體狀況？張哲平說，檢驗結果都是陰性。

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