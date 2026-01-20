　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為鄭習會請益？　鄭麗文拜會馬英九：他說我去大陸別穿高跟鞋

▲▼ 鄭麗文拜訪馬前總統 。（圖／記者黃克翔攝）

▲鄭麗文今日下午赴內湖拜訪馬英九 。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文先前受訪時拋出希望促成國共兩黨領導人「鄭習會」構想，更稱預計上半年出訪中國大陸、美國；又傳出停擺9年的國共論壇將於1月底舉行，將由國民黨副主席蕭旭岑率隊前往。鄭麗文今（20日）下午拜訪前總統馬英九，馬期勉她堅持「九二共識」、促進兩岸交流。鄭麗文受訪時指出，馬英九批評賴清德總統自稱「台獨務實工作者」，其實與「台獨」工作邏輯不通，台獨只是「死胡同」，國際上沒有人會支持，是一條行不通的「死路」。

鄭麗文說，快要過農曆新年，她也來向馬英九拜年，但兩人談話多數時間確實聚焦在兩岸破冰問題。她強調，未來國家前途與兩岸關係至關重要，馬英九除了跟她分享過去與中共中央總書記習近平互動的經驗與趣談，還說了很多小故事，並特別提醒她如果前往對岸，不能穿高跟鞋，而且從現在開始就要練毛筆字，但自己不像馬英九毛筆字寫得很好，現在臨時抱佛腳應該已經來不及了。

對於媒體關切「國共論壇」的舉行時間，鄭麗文低調表示，希望在兩岸兵凶戰危、全世界都高度關注兩岸關係的時候，國民黨要負起這個歷史重責大任，扭轉乾坤，讓兩岸關係融冰，紓解台海緊繃得情勢，至於「第一次智庫交流論壇」活動在確定後，國民黨會在第一時間召開記者會向外公布。

鄭麗文說，對於兩岸未來交流，這是台灣主流民意的高度期待，台灣人不希望讓下一代上戰場，而且台灣偉大的經濟與民主成就，也不應該受到戰爭影響，國民黨不會畏首畏尾，逃避這個歷史重責大任，希望社會大眾可以放心，而且到目前為止，她有充分感受到北京方面的善意與誠意，希望這次的破冰能讓兩岸關係走向和解、和平的道路，這也是台灣社會與國際社會的期待，尤其目前國際社會如此動盪不安，國民黨希望兩岸互動能發揮定海神針的效用，讓大家看到和平的希望。

此外，有關媒體關切國民黨中央與美方的溝通似乎不順？鄭麗文則說，自己與美方各界包括智庫、政府、AIT、學界以及國會人士溝通管道已經愈來愈暢通，所有美方人士都熱情邀約她訪問美國，她與美方溝通暢通，而且美國對她堅定支持避免兩岸戰爭、追求和平的想法高度認同，外界不必擔心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全家虐一人！12歲繼女「餵屎縫嘴」慘死　福建地獄後母死刑處決
找知名藝人婚宴演出「前一天突取消」　新人氣炸
快訊／載2台灣遊客　墜機瞬間曝
獨／21歲女囚禁亡！貓爸撿到鑰匙偷闖入　女兒悲喊：你終於來了
獨／一天2餐「菜尾」...女兒被逼40kg減肥至30kg亡
逆子37刀砍殺雙親　蔥油餅夫妻家屬發聲明
川普關稅最快今晚宣判！　美貿易代表：若敗訴「啟動備案」課到底

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

和解咖啡能續杯？鄭麗文稱「隨時候教」　怨感受不到民進黨善意

雲林夫婦滯留阿布達比55天返台　赴立院當面感謝韓國瑜協助

為鄭習會請益？　鄭麗文拜會馬英九：他說我去大陸別穿高跟鞋

內政部召集全國役政大聯盟　劉世芳：未來持續精進兵役制度

遭柯文哲酸別高估實力　詹江村讚國民黨謙卑回應：讓民進黨大失望

賴清德今啟動新一波產業傾聽之旅　邀工具機業者入府座談

內政部：「從未」宣佈營建剩餘土石方可入農地

分析柯志恩民調領先賴瑞隆「3原因」　黃暐瀚：綠營內部團結輸了

藍白8度拒審總預算、國防預算　民進黨：赴美也沒用是在等中國同意？

北市議會藍綠表決大戰結果出爐　蔣萬安二備金7.4億通過了

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

和解咖啡能續杯？鄭麗文稱「隨時候教」　怨感受不到民進黨善意

雲林夫婦滯留阿布達比55天返台　赴立院當面感謝韓國瑜協助

為鄭習會請益？　鄭麗文拜會馬英九：他說我去大陸別穿高跟鞋

內政部召集全國役政大聯盟　劉世芳：未來持續精進兵役制度

遭柯文哲酸別高估實力　詹江村讚國民黨謙卑回應：讓民進黨大失望

賴清德今啟動新一波產業傾聽之旅　邀工具機業者入府座談

內政部：「從未」宣佈營建剩餘土石方可入農地

分析柯志恩民調領先賴瑞隆「3原因」　黃暐瀚：綠營內部團結輸了

藍白8度拒審總預算、國防預算　民進黨：赴美也沒用是在等中國同意？

北市議會藍綠表決大戰結果出爐　蔣萬安二備金7.4億通過了

星宇航空神戶返台航班取消　明天增派加班機疏運旅客

萌娃出動！金門家扶揪家庭「共讀共玩」　小志工身影成最暖風景

廣宇攜鴻海吃下Magnax BV逾半股權　加速整合機器人關鍵零件

上市櫃公司IFRS永續揭露準則　金管會分3階段實施、明年起申報

台鐵春節疏運加開52班列車　周五起開放訂票

台北首座沉浸式地下城西門開張！動漫、K-POP集結瞄準年輕市場

以球會友　榕台青年籃球邀請賽在福州登場

和解咖啡能續杯？鄭麗文稱「隨時候教」　怨感受不到民進黨善意

醫師開藥遭AI提醒「幼兒慎用」　中國醫療信任問題受關注

為什麼「家喪」要喜辦　台灣家底剩些什麼？

洪詩照顧失智公公掀議論　還原真相「只是愛屋及烏」

政治熱門新聞

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

黃國昌、黃珊珊6白委確定請辭　韓國瑜：即使離開但情誼長長久久

TVBS民調／新北大混戰！李四川領先蘇巧慧15百分點　改派另兩人倒輸

影／疑遭柯文哲架拐、怒瞪影片瘋傳　白營女議員參選人發聲緩頰

快訊／賴清德明後不出席彈劾審查會　32朝野立委將獨自撐場

帶走國防機密30秒　黃國昌挨告洩密

柯文哲嗆罷免別高估實力　國民黨：這是事實

高嘉瑜回鍋港湖傳被排擠　自嘲：沒辦法我只剩那個洞了

台男去年11月阿布達比遭拘捕　外交部：已於1/17抵台

台中提名陷僵局　鄭麗文：我沒理由勸退楊瓊瓔

最新民調輸柯志恩6.3%　賴瑞隆喊話了

黃國昌稱「不小心」帶走機密　沈伯洋還原打臉

不會選台北市長　鄭麗君：考古題回答超過10年了

藍營台中內戰　盧秀燕「這句話」藏玄機

更多熱門

相關新聞

遭柯文哲酸別高估實力　詹江村讚國民黨謙卑回應：讓民進黨大失望

遭柯文哲酸別高估實力　詹江村讚國民黨謙卑回應：讓民進黨大失望

民眾黨前主席柯文哲18日在活動時提到，要不是大罷免32比0，他應該還在裡面，他謝謝那天有去投票的人，相信很多人是因為要把阿北救出來才去投票，「我的意思是，國民黨不要太高估它的實力」，國民黨則回應，柯說的是事實，「若沒有民眾黨朋友支持，藍委真不見得能撐過罷免考驗」。對此，國民黨桃園市議員詹江村表示，鄭麗文的團隊令人失望，民進黨多期待重砲回擊，結果說柯文哲講的是事實，讓民進黨一整個大失望，鄭麗文謙卑定調，展現泱泱大黨的風範。

賴清德今啟動新一波產業座談　邀工具機業者入府座談

賴清德今啟動新一波產業座談　邀工具機業者入府座談

分析柯志恩民調領先賴瑞隆「3原因」　黃暐瀚：綠營內部團結輸了

分析柯志恩民調領先賴瑞隆「3原因」　黃暐瀚：綠營內部團結輸了

藍白8度拒審總預算、國防預算　民進黨：赴美也沒用是在等中國同意？

藍白8度拒審總預算、國防預算　民進黨：赴美也沒用是在等中國同意？

北市藍綠表決大戰　蔣萬安二備金7.4億通過

北市藍綠表決大戰　蔣萬安二備金7.4億通過

關鍵字：

國民黨鄭麗文馬英九九二共識中共中國習近平兩岸關係賴清德

讀者迴響

熱門新聞

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

長子：貝克漢一家全是演的

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

開幕不到2年！海線百坪牛排館突歇業　在地：吃一次嚇到

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

即／阿蘇火山直升機失聯　機上載2台灣乘客

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相　天王親回

大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面