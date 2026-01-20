　
地方 地方焦點

台南市警高階人事大調整　21名重要警職聯合交接就定位

▲台南市警察局20日上午舉行21名重要警職聯合交接典禮，警政新布局正式就位。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警察局20日上午舉行21名重要警職聯合交接典禮，警政新布局正式就位。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

內政部警政署因應現階段治安工作推動需要，為有效發揮整體治安功能，調整部分重要警職，台南市警局共有21名重要幹部異動，市警局於20日上午9時舉行聯合交接典禮，市長黃偉哲特別指派副市長姜淋煌蒞臨主持，多位中央與地方民代、警察之友會代表到場觀禮，典禮莊嚴隆重。

▲台南市警察局20日上午舉行21名重要警職聯合交接典禮，警政新布局正式就位。（記者林東良翻攝，下同）

此次異動涵蓋副局長、督察長、警政監、分局長及大隊長等關鍵職務，象徵台南市警政新布局正式到位。異動名單如下：
一、 副局長莊勝雄，調任警政署保安警察第七總隊長。
二、副局長陳炯旭，調任警政署保安警察第六總隊長。
三、督察長李名昌，調任警政署刑事警察局督察長。
四、警政監葉錫山，調任警政署保安警察第五總隊主任秘書。
五、第四分局長曹儒林，調任臺北市政府警察局中正第二分局長。
六、新化分局長蘇有義，調任金門縣警察局副局長。

▲台南市警察局20日上午舉行21名重要警職聯合交接典禮，警政新布局正式就位。（記者林東良翻攝，下同）
七、苗栗縣警察局長王森瑒，調任本局副局長。
八、臺北市政府警察局主任秘書吳耀南，調任本局副局長。
九、本局主任秘書洪頂力，調任本局副局長。
十、連江縣警察局長陳保安，調任本局主任秘書。
十一、澎湖縣政府警察局長林温柔，調任本局督察長。
十二、警政署保安警察第五總隊主任秘書林英仁，調任本局警政監。
十三、本局第二分局長劉怡宗，調陞本局警政監。
十四、本局佳里分局長施衣峯，調任本局第二分局長。
十五、本局歸仁分局長廖水池，調任本局第四分局長。
十六、本局學甲分局長巫建德，調任本局歸仁分局長。
十七、高雄市政府警察局左營分局長謝承甫，調任本局佳里分局長。
十八、警政署刑事警察局偵查第三大隊長林明俊，調任本局學甲分局長。
十九、本局交通警察大隊長黃宗仁，調任本局新化分局長。
二十、本局保安警察大隊長賴銘助，調任本局交通警察大隊長。
二十一、本局行政科長潘顧天，調任本局保安警察大隊長。

▲台南市警察局20日上午舉行21名重要警職聯合交接典禮，警政新布局正式就位。（記者林東良翻攝，下同）
二、
姜淋煌副市長於交接典禮中表示，「打造安全大臺南」是市府一貫且最重要的施政目標，並代表市長黃偉哲感謝警察同仁長期在治安、交通與為民服務工作上的辛勞付出，同時也向新任分局長、大隊長及全體同仁提出三點期勉。強化治安守護與打擊犯罪。黃偉哲市長高度重視緝毒、肅槍、掃黑及守護市民安全。回顧去年，台南市在治安、交通、防詐及科技偵查等面向均交出亮眼成績，全年阻詐金額高達13億元，阻詐成效蟬聯六都第一，一般刑事案件破案率亦名列前茅。農曆春節將至，市府也要求警方持續加強打詐、防詐宣導，避免民眾因錯誤資訊或假連結受騙，造成生命與財產損失。

▲台南市警察局20日上午舉行21名重要警職聯合交接典禮，警政新布局正式就位。（記者林東良翻攝，下同）

姜副市長指出，交通安全是城市文明的重要指標。警察局持續運用GIS大數據分析事故肇因，規劃精準執法與交通專案，並持續精進「順安2.0」計畫，透過彈性警力部署與科技執法，降低事故發生率，讓執法不只是開罰，而是守護每一條寶貴生命。

▲台南市警察局20日上午舉行21名重要警職聯合交接典禮，警政新布局正式就位。（記者林東良翻攝，下同）

台南市在社區治安推動上榮獲內政部評比直轄市特優，未來將持續結合區公所、里長與社區力量，在犯罪發生前與初期即時應變。市府也將強化民政系統與警政系統的合作，提升民眾參與與自我防衛能力，讓臺南成為一座有溫度、安全且值得信賴的智慧城市。

▲台南市警察局20日上午舉行21名重要警職聯合交接典禮，警政新布局正式就位。（記者林東良翻攝，下同）

01/18 全台詐欺最新數據

