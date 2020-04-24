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影／發燒就要返航？　國防部稱「大家都誤會了」：重點是要回報

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記者蘇晏男／台北報導

敦睦艦隊累計30人染疫，國防部24日下午召開「海軍敦睦支隊遠訓染疫專案調查進度說明」記者會說明。對於國防部報告中寫「發燒就返航」，軍政副部長張哲平表示，大家都誤會了，重點是要回報。

張哲平表示，國防部調查以現有的依據、計畫跟頒布的命令為主，現在檢視相關司令部的指導計畫、艦指部實施計畫等等，「講的都不太一樣」，但確切來說，一定有一個疑似案例，包含發燒非要回報，但講的是「任務取消」。

▲軍政副部長張哲平。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲軍政副部長張哲平。（圖／ETtoday攝影中心攝）

張哲平指出，不在軍中體系的民眾，可能認為命令是指一有發燒支隊長就要下令返航，「大家誤會了」，我們執行任何一個任務，給指令要下令取消，是要把發燒情況回報，這樣軍方收到才能評估。張哲平說，不明發燒的態樣太多了，船艦上白天有人在外面活動，屬於境外工作，晚上會再回艦內，這樣進進出出容易發燒。

張哲平表示，他在調查期間了解到，這些學生以往沒有搭船艦出航經驗，因此這一次醫療紀錄顯示很多人有暈船、嘔吐紀錄，如果這樣就叫他們回來，「因為本來疑似案例也有匡列這些」，我希望大家聚焦在其實這個事件就是回報的問題。

張哲平強調，其實在執行任務期間，如果距離許可，有需要可以申請直升機，把生病的人接駁回來，即刻就醫，但申請直升機不是一個支隊長的權責，「所以強調要回報」，聚焦在文字上有點失焦，忽略了命令下達的最重要精神在哪裡。

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