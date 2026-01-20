阿蘇觀光直升機失聯！機上2台灣客　日網友集氣祈禱：希望有奇蹟

記者董美琪／綜合報導

熊本縣阿蘇地區20日上午發生觀光直升機失聯事故。一架自阿蘇市「阿蘇卡德利動物樂園」起飛的民間觀光直升機，因超過預定時間未返回，引發營運公司通報警消展開搜索。警方與消防單位指出，上午11時過後接獲來自機上智慧型手機發出的「偵測到強力衝擊」自動通報，隨後直升機亦發出緊急定位訊號（ELT），但隨即失去聯繫。許多日本網友也紛紛祈禱期盼有奇蹟發生。

▲熊本阿蘇火山發生觀光直升機失聯，日本網友為機上人員集氣祈禱，並質疑火山區觀光飛行的安全管理出了問題。（圖／翻攝自YouTube）



營運代理商「Jet Heli Service」說明，該航程原規劃約10分鐘，路線經過阿蘇米塚、草千里及中岳火口。機上共有3人，包括一名60多歲日籍男性飛行員，以及2名來自台灣的男女遊客。經過數小時搜索，熊本縣警方直升機於下午4時10分左右，在阿蘇中岳第一火口東北側山坡發現疑似墜毀機體，經核對機身編號後確認為失聯直升機。目前回報機體嚴重損毀，由於地形險峻及現場環境因素，搜救人員暫時難以接近。

事故引發日本網友高度關注與討論。不少人質疑火山區觀光飛行的安全管理，指出阿蘇地區去年也曾發生觀光直升機迫降事故，短時間內再度出事。也有網友提到當天風勢偏強、氣壓不穩，在火口周邊仍執行飛行「令人不可思議」，認為若能更嚴格評估天候與火山地形造成的亂流風場，事故或許有機會避免，呼籲政府與業者應徹查。

還有日本網友祈願受困的台灣遊客與飛行員能平安獲救，向遠道而來的台灣遊客遭遇不幸表達哀悼與祈禱，希望能有奇蹟發生。還有具飛行或氣象知識的網友分析，火口地形易產生亂流與下沉氣流，可能導致機體瞬間失衡。還有人質疑營運公司是否即時監控飛行器GPS位置，認為若能建立強制定位追蹤機制，將有助縮短搜救時間、提高生還機率。