康定、岳飛艦全員抽血驗抗體？國防部49字回應

政治中心／綜合報導

敦睦艦隊爆發群體染疫，截至24日確診案例達到30例，國防部再度召開記者會回應外界相關質疑。針對外界關心康定、岳飛艦全員抽血驗抗體進度，國防部強調，要尊重指揮中心，國防部會積極做配合。

敦睦軍艦累積30例確診，對於有30人驗出抗體的傳聞，指揮中心也指出，康定、岳飛艦員都陸續在驗血檢查抗體。對於敦睦艦員驗抗體的最新狀況，國防部在24日下午的記者會上不願多做說明，僅以49字回應。

對於敦睦艦員檢驗抗體一事，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳24日表示，目前台大實驗室也初步完成，但部份不明確是陰是陽的檢體會重複檢測，稍晚就會完成，中研院也還在進行檢測，目前結果還沒完整出來，希望這一兩天可以讓三間實驗室結果進行比對，外傳已經有30人驗出抗體，不知道數字怎麼來的，至少他個人沒有提過任何數字。

另一方面，疫情中心指揮官陳時中昨天也表示，除血液抗體檢查結果外，還要合併PCR檢驗結果、相關症狀起始與病程時間等一共3項資料，目前仍持續蒐集資料，蒐集完畢後將提供相關團隊進行綜合研判，故仍需時間。發言人莊人祥23日在受訪則是表示，24日起進一步針對康定及岳飛2艦成員進行抽血檢驗抗體，作為進一步釐清比較。

對此，國防部24日第二度召開記者會說明時僅表示，「這些都是屬於中央疫情流行指揮中心比較專業的部分，這個部分尊重指揮中心他們後續作法，我們都會積極來做配合。」

在看完國防部的記者會說明後，有國內藥廠人士也表示，有抗體就代表曾經感染過，有機會在轉陽後傳染給別人；沒抗體的人除非住在受保護區域內，不然就有很高的機會被感染。

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