KTV捧場「吃一碗麵」代價破千！他見明細傻眼：學到一課了

記者周亭瑋／綜合報導

社交場合的開銷分攤常引發爭議。近日有網友哀怨表示，與女友受邀參加朋友的KTV聚會，原本說好「只是露個臉」，僅待不到1小時且未飲酒，事後竟被要求分攤每人破千元，帳單中甚至出現「廁所費」，令他大感錯愕。

「只吃一碗麵」竟被收1021元

網友在Dcard發文提到，因朋友自美返台，他與女友特別開車前往KTV敘舊，進場前已講明隔日有事無法久留，兩人停留不到1小時，期間僅點了一碗麵填飽肚子，也完全沒有碰酒精飲料；沒想到，聚會結束後，友人傳來的帳單顯示，每人需支付1021元。

傻眼之餘，他致電KTV業者詢問明細，才得知每人除了540元人頭費與100元低消外，還包含高達3000元的總酒錢分攤，及一筆300元的「廁所費」。

「廁所費」掀熱議！內行：絕對有吐

針對帳單中的「廁所費」，不少內行網友推測應為清潔費，通常是有人在廁所內嘔吐，造成環境髒亂而收取的費用。原PO無奈表示，這輩子第一次聽聞這種收費，也沒想過「唱不到1小時且不喝酒」的代價會高達四位數。

他也忍不住自嘲，這次經驗讓他學到一課，有些「露臉」場合的代價遠比想像中高，只能當作花錢認清社交現實。

網友狂酸：把你當分母

這段經歷引發熱議，多數人認為，這群朋友根本是把原PO當成盤子，「你把他當朋友，他把你當分母」、「廁所費是因為有人吐了的清潔費吧」、「這些拉黑名單」、「這種朋友不要也罷」、「什麼朋友啊，還跟你們算酒錢」、「連不在場沒喝酒都要當分母，那些朋友根本價值觀有問題」、「有些KTV待10分鐘以上就算人頭費，但酒水也要你分擔不太合理，只能說看清這些不是可以往來的朋友」。

不過，也有人吐槽，「分母就要有分母的自覺」、「沒錢就不要走踏」、「待1小時不算待？」

