林昶佐批吳斯懷「趁機亂搞」索取機密航跡圖　國防部這樣說...

記者袁茵／台北報導

海軍敦睦艦隊中的磐石艦爆發群聚感染，立委林昶佐24日揭露國民黨立委們跟國防部索取可能涉及國安機密任務的「航舶日誌」、「船位描跡紀錄」，卻不索取與防疫直接相關的「就診資料」，他質疑國民黨「到底想趁亂幹什麼」，對此，國防部24日下午也進行回應。

林昶佐24日在臉書上提到，國民黨現在跟國防部索取包括可能涉及國安機密任務的「航舶日誌」、「船位描跡紀錄」等，請問這是什麼用意？如果是為了防疫，與防疫直接相關的「就診資料」、「安全回報」資料卻不索取，請問國民黨到底想趁亂幹什麼？

▲立委吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

林昶佐認為，立法院應該成立調閱小組，重點是把個人隱私遮蔽後的「就診資料」、「安全回報」或其他與防疫相關的資料，協助釐清疫情，但一切仍必須回歸衛福部與指揮中心來掌握，畢竟疫調專業的是他們，不是立法院，「請有心人士不要趁亂做別有他意的事情。」

從林昶佐貼出的照片顯示，提案要求交出艦上相關紀錄中的其中一位立委，正是因為親中立場而受到外界質疑的立委吳斯懷。

面對是否會提供立委們這些國安機密資料？軍政副部長張哲平24日下午國防部記者會中回應，會按照召委規範，有需求就按照規定提供。

而吳斯懷也在IG上回應，沒有拿什麼機密資料，都是國防部公布的公開透明資料，供媒體和民眾釐清真相了解事實。

▼軍政副部長張哲平。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▼吳斯懷回應林昶佐質疑。（圖／翻攝自吳斯懷IG）