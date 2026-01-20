　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德今啟動新一波產業傾聽之旅　邀工具機業者入府座談

▲▼總統賴清德接見台灣工具機暨零組件工業同業公會。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德接見台灣工具機暨零組件工業同業公會。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

台美關稅談判底定，對等關稅調降為15%且不疊加，並爭取到半導體及相關商品等232關稅最惠國待遇。對此，總統府、行政院等行政團隊，也將展開新一波的「產業傾聽之旅」。首場座談於今日（20號）下午啟動，總統賴清德主動邀請工具機與零組件產業業者入府座談。

回顧去年四月，面對美國對等關稅政策，賴政府展開一系列產業座談，執政團隊兵分多路走訪全台，深入半導體、ICT、工具機零組件、中小微企業、農漁畜牧與養殖等百工百業，第一線傾聽業者的憂慮與期待。這場馬拉松式的溝通，讓政府提出930億元產業支持方案，成為世界第一個提出對產業支持的政府，穩定產業信心，讓產業心聲成為後續台美談判桌上的民意後盾。

台美關稅談判於上周底定，台灣成功爭取到關稅調降及232條款最惠待遇；不過，如何在關稅談判成果的基礎上，降低產業影響、協助升級轉型、佈局全球，成為府院團隊的優先工作，賴政府本週展開新一波「產業傾聽之旅」，首場座談於今日（20號）下午啟動，賴清德主動邀請工具機與零組件產業業者入府座談。

工具機產業被譽為「工業之母」，是台灣經濟發展與製造實力的戰略支柱，更是半導體及航太產業的重要推手。台美談判後的產經新局，賴清德與業者對焦三大主軸：第一，檢視政府現有支持政策是否足夠，確保資源精準支援企業；其次，加速推動數位與淨零雙軸轉型，持續提升競爭力、確保維持領先地位；第三，立足「台灣模式」，協助產業在台美戰略夥伴關係深化下，開拓更寬廣的發展空間。

在該場座談中，賴清德表示，政府該做的事情都會持續推動，第一個就是930億的特別預算，這是當初為了因應美國提出對等關稅，行政院卓榮泰院長帶領的團隊也跟業界聽取大家的意見，所反應出來的一個特別預算，這部分預算大概分作四個面向，要來協助各產業包括金融支持、包括研發的支持，還有包括開拓國際市場；另外也包括安定就業。

賴清德說，這幾年來政府每一年都有編列一百多億元，特別協助中小企業申請轉型的預算，這一部分在經濟部龔明鑫部長的領軍之下，也會持續來推動，基本上就是協助各中小企業能夠順利的達到數位轉型、淨零轉型，也協助各產業能夠開拓更寬廣的國際市場。

賴清德指出，其中為了要協助各中小企業能夠順利數位轉型，那行政院最近也有提出一個AI新十大建設，所謂新十大建設，是有包括四項基礎建設、三項關鍵科技，要達到三項目標，其中有一個目標就是要協助一百萬的中小微型企業，能夠順利導入人工智慧，達到數位轉型的目標，讓中小型企業得到政府的協助，導入人工智慧、更有競爭力，也讓整個產業能夠順利轉型，這是大家共同的目標。

賴清德表示，他希望工具機，跟零組件產業公會未來也可以跟政府國家發展的政策對接，包括工業自主。他特別提及，政府編列的1.25兆國防特別預算，目的有三個，第一個就是要打造「台灣之盾」；第二個要建立一個人工智慧化的攻防體系；第三個就是要扶持自己的國防工業，國防工業他非常希望大家能夠投入。

賴清德也提及太空產業工業，他說，這部分希望大家能夠投入，因為台灣的「福衛八號」，這是由國人自製的一個人造衛星，固然目前我們還沒有辦法自主發射，但是假以時日我們就有辦法，「後續我們還有陸續人造衛星會發射。不僅僅是探測衛星，未來我們一起希望能夠走到低軌道通訊衛星，這部分也很歡迎大家來多討論」。

最後是「機器人」，賴清德表示，他知道台中已經有成立機器人產業大聯盟，這部分他非常的鼓勵，也希望工具機零組件產業也能夠投資這個領域，也是說讓大家發展的目標能夠跟國家發展的方向能夠結合，這樣可以創造雙贏。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
找知名藝人婚宴演出「前一天突取消」　新人氣炸
快訊／載2台灣遊客　墜機瞬間曝
獨／21歲女囚禁亡！貓爸撿到鑰匙偷闖入　女兒悲喊：你終於來了
獨／一天2餐「菜尾」...女兒被逼40kg減肥至30kg亡
逆子37刀砍殺雙親　蔥油餅夫妻家屬發聲明
川普關稅最快今晚宣判！　美貿易代表：若敗訴「啟動備案」課到底

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

和解咖啡能續杯？鄭麗文稱「隨時候教」　怨感受不到民進黨善意

雲林夫婦滯留阿布達比55天返台　赴立院當面感謝韓國瑜協助

為鄭習會請益？　鄭麗文拜會馬英九：他說我去大陸別穿高跟鞋

內政部召集全國役政大聯盟　劉世芳：未來持續精進兵役制度

遭柯文哲酸別高估實力　詹江村讚國民黨謙卑回應：讓民進黨大失望

賴清德今啟動新一波產業傾聽之旅　邀工具機業者入府座談

內政部：「從未」宣佈營建剩餘土石方可入農地

分析柯志恩民調領先賴瑞隆「3原因」　黃暐瀚：綠營內部團結輸了

藍白8度拒審總預算、國防預算　民進黨：赴美也沒用是在等中國同意？

北市議會藍綠表決大戰結果出爐　蔣萬安二備金7.4億通過了

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

和解咖啡能續杯？鄭麗文稱「隨時候教」　怨感受不到民進黨善意

雲林夫婦滯留阿布達比55天返台　赴立院當面感謝韓國瑜協助

為鄭習會請益？　鄭麗文拜會馬英九：他說我去大陸別穿高跟鞋

內政部召集全國役政大聯盟　劉世芳：未來持續精進兵役制度

遭柯文哲酸別高估實力　詹江村讚國民黨謙卑回應：讓民進黨大失望

賴清德今啟動新一波產業傾聽之旅　邀工具機業者入府座談

內政部：「從未」宣佈營建剩餘土石方可入農地

分析柯志恩民調領先賴瑞隆「3原因」　黃暐瀚：綠營內部團結輸了

藍白8度拒審總預算、國防預算　民進黨：赴美也沒用是在等中國同意？

北市議會藍綠表決大戰結果出爐　蔣萬安二備金7.4億通過了

星宇航空神戶返台航班取消　明天增派加班機疏運旅客

萌娃出動！金門家扶揪家庭「共讀共玩」　小志工身影成最暖風景

廣宇攜鴻海吃下Magnax BV逾半股權　加速整合機器人關鍵零件

上市櫃公司IFRS永續揭露準則　金管會分3階段實施、明年起申報

台鐵春節疏運加開52班列車　周五起開放訂票

台北首座沉浸式地下城西門開張！動漫、K-POP集結瞄準年輕市場

以球會友　榕台青年籃球邀請賽在福州登場

和解咖啡能續杯？鄭麗文稱「隨時候教」　怨感受不到民進黨善意

醫師開藥遭AI提醒「幼兒慎用」　中國醫療信任問題受關注

為什麼「家喪」要喜辦　台灣家底剩些什麼？

【朋友暫時登出】看到韓國帥哥後　她大腦直接重開機XD

政治熱門新聞

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

黃國昌、黃珊珊6白委確定請辭　韓國瑜：即使離開但情誼長長久久

TVBS民調／新北大混戰！李四川領先蘇巧慧15百分點　改派另兩人倒輸

影／疑遭柯文哲架拐、怒瞪影片瘋傳　白營女議員參選人發聲緩頰

快訊／賴清德明後不出席彈劾審查會　32朝野立委將獨自撐場

帶走國防機密30秒　黃國昌挨告洩密

柯文哲嗆罷免別高估實力　國民黨：這是事實

高嘉瑜回鍋港湖傳被排擠　自嘲：沒辦法我只剩那個洞了

台男去年11月阿布達比遭拘捕　外交部：已於1/17抵台

台中提名陷僵局　鄭麗文：我沒理由勸退楊瓊瓔

最新民調輸柯志恩6.3%　賴瑞隆喊話了

黃國昌稱「不小心」帶走機密　沈伯洋還原打臉

不會選台北市長　鄭麗君：考古題回答超過10年了

藍營台中內戰　盧秀燕「這句話」藏玄機

更多熱門

相關新聞

快訊／賴清德明後不出席彈劾審查會　32朝野立委將獨自撐場

快訊／賴清德明後不出席彈劾審查會　32朝野立委將獨自撐場

立法院程序委員會13日確定21日、22日以全院委員會模式召開審查會，邀請賴清德就彈劾案說明，立法院16日發函總統府。據《ETtoday新聞雲》掌握，總統府今（20日）下午回函立法院，告知總統不予列席。依此，明後兩天的審查會僅由各黨團推派的立委行發言，每人發言10分鐘，總計32人。

總統賴清德也被詐團冒名寄發釣魚信件

總統賴清德也被詐團冒名寄發釣魚信件

大型機械廠看旺2026　中小傳產悲觀吐看衰理由：協力廠已消失

大型機械廠看旺2026　中小傳產悲觀吐看衰理由：協力廠已消失

張惇涵：賴清德零時差陪伴談判團隊　宵夜永遠是燒餅蔥蛋加永和豆漿

張惇涵：賴清德零時差陪伴談判團隊　宵夜永遠是燒餅蔥蛋加永和豆漿

賴清德「過往暖舉」曝　台大醫：他從不為自己辯白　

賴清德「過往暖舉」曝　台大醫：他從不為自己辯白　

關鍵字：

標籤:台美談判賴清德工具機產業轉型關稅調降

讀者迴響

熱門新聞

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

長子：貝克漢一家全是演的

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

開幕不到2年！海線百坪牛排館突歇業　在地：吃一次嚇到

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

即／阿蘇火山直升機失聯　機上載2台灣乘客

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相　天王親回

大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面