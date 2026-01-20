賴清德今啟動新一波產業傾聽之旅　邀工具機業者入府座談

▲總統賴清德接見台灣工具機暨零組件工業同業公會。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

台美關稅談判底定，對等關稅調降為15%且不疊加，並爭取到半導體及相關商品等232關稅最惠國待遇。對此，總統府、行政院等行政團隊，也將展開新一波的「產業傾聽之旅」。首場座談於今日（20號）下午啟動，總統賴清德主動邀請工具機與零組件產業業者入府座談。

回顧去年四月，面對美國對等關稅政策，賴政府展開一系列產業座談，執政團隊兵分多路走訪全台，深入半導體、ICT、工具機零組件、中小微企業、農漁畜牧與養殖等百工百業，第一線傾聽業者的憂慮與期待。這場馬拉松式的溝通，讓政府提出930億元產業支持方案，成為世界第一個提出對產業支持的政府，穩定產業信心，讓產業心聲成為後續台美談判桌上的民意後盾。

台美關稅談判於上周底定，台灣成功爭取到關稅調降及232條款最惠待遇；不過，如何在關稅談判成果的基礎上，降低產業影響、協助升級轉型、佈局全球，成為府院團隊的優先工作，賴政府本週展開新一波「產業傾聽之旅」，首場座談於今日（20號）下午啟動，賴清德主動邀請工具機與零組件產業業者入府座談。

工具機產業被譽為「工業之母」，是台灣經濟發展與製造實力的戰略支柱，更是半導體及航太產業的重要推手。台美談判後的產經新局，賴清德與業者對焦三大主軸：第一，檢視政府現有支持政策是否足夠，確保資源精準支援企業；其次，加速推動數位與淨零雙軸轉型，持續提升競爭力、確保維持領先地位；第三，立足「台灣模式」，協助產業在台美戰略夥伴關係深化下，開拓更寬廣的發展空間。

在該場座談中，賴清德表示，政府該做的事情都會持續推動，第一個就是930億的特別預算，這是當初為了因應美國提出對等關稅，行政院卓榮泰院長帶領的團隊也跟業界聽取大家的意見，所反應出來的一個特別預算，這部分預算大概分作四個面向，要來協助各產業包括金融支持、包括研發的支持，還有包括開拓國際市場；另外也包括安定就業。

賴清德說，這幾年來政府每一年都有編列一百多億元，特別協助中小企業申請轉型的預算，這一部分在經濟部龔明鑫部長的領軍之下，也會持續來推動，基本上就是協助各中小企業能夠順利的達到數位轉型、淨零轉型，也協助各產業能夠開拓更寬廣的國際市場。

賴清德指出，其中為了要協助各中小企業能夠順利數位轉型，那行政院最近也有提出一個AI新十大建設，所謂新十大建設，是有包括四項基礎建設、三項關鍵科技，要達到三項目標，其中有一個目標就是要協助一百萬的中小微型企業，能夠順利導入人工智慧，達到數位轉型的目標，讓中小型企業得到政府的協助，導入人工智慧、更有競爭力，也讓整個產業能夠順利轉型，這是大家共同的目標。

賴清德表示，他希望工具機，跟零組件產業公會未來也可以跟政府國家發展的政策對接，包括工業自主。他特別提及，政府編列的1.25兆國防特別預算，目的有三個，第一個就是要打造「台灣之盾」；第二個要建立一個人工智慧化的攻防體系；第三個就是要扶持自己的國防工業，國防工業他非常希望大家能夠投入。

賴清德也提及太空產業工業，他說，這部分希望大家能夠投入，因為台灣的「福衛八號」，這是由國人自製的一個人造衛星，固然目前我們還沒有辦法自主發射，但是假以時日我們就有辦法，「後續我們還有陸續人造衛星會發射。不僅僅是探測衛星，未來我們一起希望能夠走到低軌道通訊衛星，這部分也很歡迎大家來多討論」。

最後是「機器人」，賴清德表示，他知道台中已經有成立機器人產業大聯盟，這部分他非常的鼓勵，也希望工具機零組件產業也能夠投資這個領域，也是說讓大家發展的目標能夠跟國家發展的方向能夠結合，這樣可以創造雙贏。