　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲林夫婦滯留阿布達比55天返台　赴立院當面感謝韓國瑜協助

▲▼ 立法院長韓國瑜與立委張嘉郡，於立院接見滯留阿布達比返台的雲林陳姓夫婦。（圖／張嘉郡辦公室提）

▲立法院長韓國瑜與立委張嘉郡，於立院接見滯留阿布達比返台的雲林陳姓夫婦。（圖／張嘉郡辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

雲林一名陳姓先生去年在阿布達比轉機時遭當地警方拘留，太太焦急向外求助，今年1月17日順利返台。立法院長韓國瑜今（20日）接見雲林陳姓夫婦。陳姓夫婦感謝韓國瑜、國民黨立委張嘉郡及外交部駐外人員協助，才能順利平安返台。韓國瑜也呼籲外交以及僑務系統建立外國旅遊的安全網。

陳姓夫婦日前跟團前往土耳其旅遊，在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，陳先生被當地警察帶走，太太焦急向外求助，經求證，陳先生是因「同名同姓」被誤認抓錯人了，最終，在韓國瑜、張嘉郡與外交駐外人員協助下，陳先生今年1月17日終於順利返台。

張嘉郡說，陳姓民眾原本計劃去歐洲旅行，結果歷經55天驚魂記，經過最終了解，是因為阿布達比當地的AI系統錯誤，把陳先生標記成通緝犯，使其遭受無妄之災。提醒國人出外要小心謹慎之外，發生事故也要及時聯絡駐外代表處。

陳先生說，剛開始真的很驚恐，他20年前去過杜拜參展，之後就沒有去過，怎麼可能隔空侵佔財產，所幸這次有透過立委跟院長協助，慢慢交涉才被釋放。陳太太也說，感謝張嘉郡及韓國瑜幫忙，同時感謝駐杜拜辦事處。

韓國瑜則說，55天驚魂記可以給國人同胞一個警惕，任何人商務求學都有可能遇到類似事件，只因為AI系統故障，就被靠上腳鐐、沒收護照，護照甚至不見了。呼籲國人同胞出外一定要謹惕小心，外交系統跟僑務系統一定要建立外國旅遊的安全網；所有旅行社接待帶著國人同胞出國要做好安全防護；國人同胞出外一定要帶緊急聯絡資訊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賓賓哥傳選新北市議員！本人鬆口從政意願
出不了土、開不了工　建商試算：房價恐1坪漲3萬
2台人搭機失聯　日網友集氣盼有奇蹟
日本職棒12球團達新共識　賽前禁止「敵我交談」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德不出席彈劾案審查　國民黨團譴責：藐視國會、踐踏憲政

國土署官員酸「大便自己收」　中市府怒轟中央：配套根本沒到位

和解咖啡能續杯？鄭麗文稱「隨時候教」　怨感受不到民進黨善意

雲林夫婦滯留阿布達比55天返台　赴立院當面感謝韓國瑜協助

為鄭習會請益？　鄭麗文拜會馬英九：他說我去大陸別穿高跟鞋

內政部召集全國役政大聯盟　劉世芳：未來持續精進兵役制度

遭柯文哲酸別高估實力　詹江村讚國民黨謙卑回應：讓民進黨大失望

賴清德今啟動新一波產業傾聽之旅　邀工具機業者入府座談

內政部：「從未」宣佈營建剩餘土石方可入農地

分析柯志恩民調領先賴瑞隆「3原因」　黃暐瀚：綠營內部團結輸了

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

賴清德不出席彈劾案審查　國民黨團譴責：藐視國會、踐踏憲政

國土署官員酸「大便自己收」　中市府怒轟中央：配套根本沒到位

和解咖啡能續杯？鄭麗文稱「隨時候教」　怨感受不到民進黨善意

雲林夫婦滯留阿布達比55天返台　赴立院當面感謝韓國瑜協助

為鄭習會請益？　鄭麗文拜會馬英九：他說我去大陸別穿高跟鞋

內政部召集全國役政大聯盟　劉世芳：未來持續精進兵役制度

遭柯文哲酸別高估實力　詹江村讚國民黨謙卑回應：讓民進黨大失望

賴清德今啟動新一波產業傾聽之旅　邀工具機業者入府座談

內政部：「從未」宣佈營建剩餘土石方可入農地

分析柯志恩民調領先賴瑞隆「3原因」　黃暐瀚：綠營內部團結輸了

以為長痔瘡！男血便半年「一天拉6次」　醫一照嘆：是大腸癌

突發妞妞「脫褲動畫」被罵退追　蓋彼再PO片道歉：挺獵奇

賓賓哥傳選新北市議員！本人鬆口從政意願　遭盧秀燕封殺「正面回應了」

吳建豪快看！　蕭秉治被他逼跳「奪命三搖」：要慎選嘉賓

獨／華南金尾牙席開60桌　董座陳芬蘭喊「腰痛」上台抽獎後閃離

以為只是痔瘡！6旬男「血便半年」確診大腸癌　醫示警：有症狀別輕忽

賴清德不出席彈劾案審查　國民黨團譴責：藐視國會、踐踏憲政

台南市警高階人事大調整　21名重要警職聯合交接就定位

新光三越《金馬卡利High》7%回饋1／22開跑！　抽百萬賓士、春節採購重點攻略

KTV捧場「吃一碗麵」代價破千！他見明細傻眼：學到一課了

阿翰.婁峻碩是國中同學　笑到太激動差點摔倒XD

政治熱門新聞

黃國昌、黃珊珊6白委確定請辭　韓國瑜：即使離開但情誼長長久久

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

影／疑遭柯文哲架拐、怒瞪影片瘋傳　白營女議員參選人發聲緩頰

TVBS民調／新北大混戰！李四川領先蘇巧慧15百分點　改派另兩人倒輸

快訊／賴清德明後不出席彈劾審查會　32朝野立委將獨自撐場

帶走國防機密30秒　黃國昌挨告洩密

柯文哲嗆罷免別高估實力　國民黨：這是事實

高嘉瑜回鍋港湖傳被排擠　自嘲：沒辦法我只剩那個洞了

台男去年11月阿布達比遭拘捕　外交部：已於1/17抵台

台中提名陷僵局　鄭麗文：我沒理由勸退楊瓊瓔

分析柯志恩民調領先賴瑞隆「3原因」　黃暐瀚：綠營內部團結輸了

最新民調輸柯志恩6.3%　賴瑞隆喊話了

黃國昌稱「不小心」帶走機密　沈伯洋還原打臉

不會選台北市長　鄭麗君：考古題回答超過10年了

更多熱門

相關新聞

雲林九大產業園區再邁步　麥寮成科技加值重要據點

雲林九大產業園區再邁步　麥寮成科技加值重要據點

為推動產業升級轉型、因應全球產業鏈高值化與永續趨勢，雲林縣政府以「九大產業園區政策」為主軸，逐步布局縣內創新科技產業。其中，定位為關鍵材料製造基地的「麥寮綠色產業科技加值園區」，結合麥寮既有石化產業基礎，導入新材料與創新製程，期望成為雲林銜接傳統工業與高科技產業的重要節點。

黃國昌、黃珊珊6白委確定請辭　韓國瑜：即使離開但情誼長長久久

黃國昌、黃珊珊6白委確定請辭　韓國瑜：即使離開但情誼長長久久

放學路更安全　雲林推LED背心守護自行車學生

放學路更安全　雲林推LED背心守護自行車學生

北港鎮安宮修復動工　修舊如舊守護百年信仰

北港鎮安宮修復動工　修舊如舊守護百年信仰

幼稚園曾咬女老師屁股　趙少康笑回：小時候就知老師屁股好看

幼稚園曾咬女老師屁股　趙少康笑回：小時候就知老師屁股好看

關鍵字：

雲林阿布達比立院韓國瑜

讀者迴響

熱門新聞

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

長子：貝克漢一家全是演的

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

開幕不到2年！海線百坪牛排館突歇業　在地：吃一次嚇到

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相　天王親回

即／阿蘇火山直升機失聯　機上載2台灣乘客

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

黃國昌、黃珊珊6白委確定請辭　韓國瑜：即使離開但情誼長長久久

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面