雲林夫婦滯留阿布達比55天返台　赴立院當面感謝韓國瑜協助

▲立法院長韓國瑜與立委張嘉郡，於立院接見滯留阿布達比返台的雲林陳姓夫婦。（圖／張嘉郡辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

雲林一名陳姓先生去年在阿布達比轉機時遭當地警方拘留，太太焦急向外求助，今年1月17日順利返台。立法院長韓國瑜今（20日）接見雲林陳姓夫婦。陳姓夫婦感謝韓國瑜、國民黨立委張嘉郡及外交部駐外人員協助，才能順利平安返台。韓國瑜也呼籲外交以及僑務系統建立外國旅遊的安全網。

陳姓夫婦日前跟團前往土耳其旅遊，在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，陳先生被當地警察帶走，太太焦急向外求助，經求證，陳先生是因「同名同姓」被誤認抓錯人了，最終，在韓國瑜、張嘉郡與外交駐外人員協助下，陳先生今年1月17日終於順利返台。

張嘉郡說，陳姓民眾原本計劃去歐洲旅行，結果歷經55天驚魂記，經過最終了解，是因為阿布達比當地的AI系統錯誤，把陳先生標記成通緝犯，使其遭受無妄之災。提醒國人出外要小心謹慎之外，發生事故也要及時聯絡駐外代表處。

陳先生說，剛開始真的很驚恐，他20年前去過杜拜參展，之後就沒有去過，怎麼可能隔空侵佔財產，所幸這次有透過立委跟院長協助，慢慢交涉才被釋放。陳太太也說，感謝張嘉郡及韓國瑜幫忙，同時感謝駐杜拜辦事處。

韓國瑜則說，55天驚魂記可以給國人同胞一個警惕，任何人商務求學都有可能遇到類似事件，只因為AI系統故障，就被靠上腳鐐、沒收護照，護照甚至不見了。呼籲國人同胞出外一定要謹惕小心，外交系統跟僑務系統一定要建立外國旅遊的安全網；所有旅行社接待帶著國人同胞出國要做好安全防護；國人同胞出外一定要帶緊急聯絡資訊。