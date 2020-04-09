葉門內戰5年　沙烏地聯軍宣布「全面停火2周」對抗疫情

▲沙烏地聯軍與葉門胡賽運動交戰多年，聯軍8日宣布停火2周。圖為胡賽運動的成員。（示意圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

葉門內戰長達5年，國內叛軍「胡賽運動」（Houthi Ｍovement）與沙烏地阿拉伯領導的聯軍自從2015年衝突至今。沙烏地聯軍8日宣布，將全面停火2周，從當地時間9日中午起生效，且期限可能延長。發言人馬爾基上校（Colonel Turki al-Malki）指出，此舉是為了回應聯合國呼籲停火、全力對抗新冠肺炎疫情的聲明。

綜合《路透社》、BBC報導，沙烏地聯軍8日宣布全面停火2周，且期限可能延長，從周四（9日）中午起生效，一方面是為了回應聯合國葉門大使的努力，另一方面也是為了力對抗疫情傳播。內戰雙方被預期透過視訊會議討論，停止所有空中、陸地與海上的敵對行動。

胡賽運動發言人阿卜杜勒薩拉姆（Mohammed Abdulsalam）表示，組織已向聯合國提出一份未來計畫，包括結束戰爭以及聯軍針對葉門的「封鎖」。但是，目前仍不清楚胡賽運動是否會遵守停火協議。

▲葉門政府將釋放一名胡賽運動囚犯，政府軍在薩那機場站崗。（圖／達志影像／美聯社）

聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）上月呼籲葉門各方停火，與特使葛瑞菲斯（Martin Griffiths）合作，緩和全國情勢，轉而努力對抗疫情爆發的可能性。葛瑞菲斯上周向內戰雙方提出停火方案，8日對於停火一事表示歡迎，「各方必須利用這個機會，立刻緊急停止所有敵對行動。」據了解，聯合國過去也曾促進雙方談話，但這是聯軍首次宣布全國休戰。

葉門叛軍胡賽運動獲得伊朗支持，2014年控制首都薩那（Sanaa）、國土西部與北部大片區域，受到西方國家支持的沙烏地聯軍2015年3月介入支援總統哈迪（Abd-Rabbu Mansour Hadi）。內戰至今造成數萬人死亡，大多都是平民。聯合國曾指出，葉門數百萬人民缺乏食物與醫療資源，面臨飢荒邊緣，是全球人道主義危機最嚴重的地區。

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