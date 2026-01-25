　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

說他持槍但只拍到手機！美護理師遭移民官擊斃　影片曝光打臉官方

記者董美琪／綜合報導

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市近日發生聯邦執法致命槍擊事件。37歲男性護理師普雷蒂（Alex Pretti）在現場被邊境執法人員開槍擊斃，事後川普政府指稱他企圖對官員發動暴力攻擊，甚至意圖大量殺害執法人員，但現場影像曝光後，引發外界對官方說法的強烈質疑。

▲▼美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市37歲護理師普雷蒂（Alex Pretti）在聯邦執法行動中遭開槍擊斃，事件引發爭議。（圖／路透）

▲普雷蒂在聯邦執法行動中遭開槍擊斃，引發全美譁然。（圖／路透）

官方指稱持槍反抗　發布查獲手槍照片

美國國土安全部（DHS）指出，普雷蒂當時接近邊境巡邏隊人員（USBP），身上帶有9毫米半自動手槍。當執法人員試圖解除其武裝時，他出現激烈反抗行為，因此現場人員開槍制止。官方並在社群平台發布一把手槍照片，聲稱該武器與彈匣是在他身上查獲，並指其未攜帶身分證件，疑似有意對執法人員造成嚴重傷害。

▲▼美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市37歲護理師普雷蒂（Alex Pretti）在聯邦執法行動中遭開槍擊斃，事件引發爭議。（圖／路透）

▲護理師普雷蒂（Alex Pretti）拿手機拍攝。（圖／路透）

現場影片流傳　手持手機介入衝突畫面曝光

然而，多段由現場民眾拍攝並在媒體間流傳的畫面顯示，普雷蒂當時手中拿的是手機，站在積雪覆蓋的街道上拍攝執法人員動態，並指揮現場交通。當一名女性示威者被推倒後，普雷蒂上前擋在雙方之間，隨即遭執法人員朝臉部噴射化學刺激噴霧（如下圖）

▲▼美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市37歲護理師普雷蒂（Alex Pretti）在聯邦執法行動中遭開槍擊斃，事件引發爭議。（圖／路透）

隨後影片可見，普雷蒂跪倒在地，數名執法人員將其壓制，其中一名灰衣人員疑似從他的腰際取出物品，不久後現場傳出槍響。另一段畫面顯示他倒臥地面毫無反應，現場有人高聲詢問「槍在哪裡？」目前尚無法完全確認所有影像的完整性與先後順序。

▲▼美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市37歲護理師普雷蒂（Alex Pretti）在聯邦執法行動中遭開槍擊斃，事件引發爭議。（圖／路透）

▲護理師普雷蒂（Alex Pretti）在聯邦執法行動中遭開槍擊斃。（圖／路透）

家屬怒批說謊　地方要求獨立調查

普雷蒂的父母事後發表聲明，痛批政府對外公布的內容與事實不符，形容相關說法是「令人作嘔的謊言」，並強調兒子並非暴力分子，而是一名關心社會的醫護人員。此案已在當地引發抗議聲浪，要求進行獨立調查並公開完整執法過程。

▼普雷蒂遭擊斃，明尼阿波利斯市掀起抗議活動。（圖／路透）

▲▼美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市37歲護理師普雷蒂（Alex Pretti）在聯邦執法行動中遭開槍擊斃，事件引發爭議。（圖／路透）

說他持槍但只拍到手機！美護理師遭移民官擊斃　影片曝光打臉官方

美國內華達州發生痛心事件，一名母親遲遲聯繫不上女兒，心急之下透過手機定位追蹤下落，未料顯示地點竟是當地法醫辦公室，這才驚覺孩子已經遭遇不測。

