美國好市多電視狂被退貨！　真正原因不是品質問題

▲美國Costco電視常被退貨，除了有人買完後悔，更大的原因是退貨政策太寬鬆。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）



記者董美琪／綜合報導

大型倉儲型零售商向來是民眾大量採購生活用品的熱門去處，從食品雜貨、日用品到服飾與電子產品一應俱全。其中，智慧電視更是賣場內的重要銷售品項。美國好市多引進多個知名品牌機種，包括Samsung、Hisense與TCL的OLED、QLED及LED-LCD電視，主打高畫質與大尺寸規格，吸引不少消費者選購。

電視竟成最常被退貨商品



不過，電視同時也是好市多最常出現在退貨櫃台的商品之一。美媒bgr報導，部分消費者在購買後產生「買錯或買後後悔」的心理，成為退貨原因之一。但更主要的關鍵，來自好市多相對寬鬆的退貨制度。

依據規定，好市多會員購買電視、家電與多數電子產品後，擁有長達90天的退貨期限。這項政策降低了消費者購買高價產品的心理門檻，因為即使事後改變心意，仍可輕鬆辦理退貨。

大型賽事帶動短期購買潮



也因此，市場上出現短期購買行為。例如有消費者在大型體育賽事前購買超大尺寸電視，可以肯定的是，有人會想，「超級盃快到了，我要買一台超大的4K電視，好好享受比賽，看完再退貨。」當退貨條件寬鬆且流程便利時，短期使用再退貨的情況自然更容易發生。

到府送貨與收件降低退貨成本



此外，好市多針對大型電視提供到府配送與到府收件服務，消費者無需自行搬運龐大的電視往返賣場，進一步降低退貨成本，也讓電視退貨量維持在較高水準。

另外還有消費者買電視前沒量好空間，結果尺寸不合，甚至硬塞進小車運送造成損壞，最後只能退貨。或是智慧電視設定較複雜，部分家庭安裝遇到困難或覺得操作麻煩，乾脆退貨。也有人有人在賣場被高畫質吸引，回家才發現亮度不適合自家環境，加上Costco退貨期限長，讓換機或退貨變得更常見。