　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

張又俠涉將「核武機密」洩露給美國！　華郵揭落馬關鍵

▲▼中共中央軍委副主席張又俠。（圖／路透社）

▲中共中央軍委副主席張又俠。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

曾被視為國家主席習近平最親密軍方盟友、現任中央軍委副主席張又俠，日前遭到軍方高層通報調查。據悉，這場閉門通報揭露的內容極為驚人，張又俠不僅涉嫌收賄賣官，更被控向美國洩露核心的核武器技術數據，此舉被視為對國家安全的重大背叛。

最信任將領落馬　涉向美方洩露核武數據

根據《華爾街日報》報導，知情人士透露，在中國國防部正式宣布對張又俠展開調查前，一場由軍方高層將領參加的通報會已先行舉行。通報內容指出，現年75歲的張又俠涉嫌將中國核武計畫的核心技術資料外洩給美國。

這項指控的關鍵線索，疑似來自上週被宣布調查的中國核工業集團有限公司原黨組副書記、總經理顧軍。

當局在通報中提到，對顧軍的調查揭露了張又俠與核能領域資安外洩案的關聯，儘管具體外洩細節尚未完全公開，但「核武機密外洩給美方」已成為此案最令高層震驚的指控。

深陷買官賣官醜聞　拉拔李尚福上位

除了涉及國安機密外，張又俠還被控大規模收受賄賂，並利用職權在軍隊內部搞「政治小圈子」。通報內容顯示，張又俠在掌管負責研發、採購軍事硬體的實權部門期間，於預算龐大的採購系統中，透過提拔軍官來換取巨額錢財。

其中最受矚目的，莫過於前國防部長李尚福的升遷。通報指出，張又俠涉嫌在收受高額賄賂後，協助李尚福坐上國防部長大位。李尚福已於2023年失蹤後被撤職，並在去年因貪腐問題被開除黨籍。

習近平鐵腕整肅　專案小組進駐瀋陽抽絲剝繭

為了徹底清查張又俠的勢力，習近平已委派專案小組針對其2007年至2012年擔任瀋陽軍區司令員期間的表現進行深度調查。據了解，調查小組已抵達瀋陽，且刻意避開軍事基地，選擇入住地方飯店，以防張又俠在當地的支持網絡干預辦案。

目前當局已沒收多名與張又俠及聯合參謀部參謀長劉振立有關聯的軍官行動裝置，受牽連的人數恐達數千人。針對相關指控，中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，這顯示了領導層對反腐「零容忍」的決心。

▲▼ 中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

軍方領導層大洗牌　恐影響對台戰備能力

與習近平一樣，身為中央政治局成員的張又俠也是一名「太子黨」，即革命元老和高官的後代。張又俠的父親在1949年中共奪取政權的內戰期間，曾與習近平的父親並肩作戰，兩人後來都升至高位。

分析家認為，張又俠這類「太子黨」背景的盟友落馬，顯示習近平對軍隊的清洗已無底線。隨著中央軍事委員會原有的軍職成員幾乎全數被換掉，高層出現權力真空，這可能對解放軍短期內的戰鬥整備能力造成影響。

雖然有專家指出，這反映了習近平對掌控軍隊的絕對自信，但在貪腐網路橫行與國家機密外洩的威脅下，這場軍方「大換血」可能會讓北京在處理台灣問題上轉向更審慎的策略，以免影響其對台的長遠戰略目標。

麻省理工學院（MIT）安全研究計畫主任傅泰林（M. Taylor Fravel）指出，考慮到管理大型複雜軍事組織的難度，高層權力真空是難以維持的，這「勢必會影響解放軍在短期到中期內執行重大複雜軍事行動的整備能力」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 6140 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
霍諾德「99%吃素」徒手攻101！　醫點3關鍵：反而更有力量
賓士哥「重新做人」月收20多萬　遭館長肉搜輕生亡
LuLu婚禮湊齊3大男神！　陶晶瑩同框嗨了：台灣三座發電機
賓士哥輕生　大師兄曝內幕：館長害死人事後裝傻
快訊／台股創新高！　台積電翻紅飆天價
快訊／搶走銀樓黃金　2嫌抓到了！
民眾黨汐止區主任突發「退選聲明」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣人日本滑雪「擅闖雪道外」受困一夜！　警消出動救援

川普只盯格陵蘭　紐時專欄曝「台灣」才是美國命門

北海道破紀錄大雪！新千歲機場7000人滯留　巴士、JR全停駛

大前輩「法國蜘蛛人」狂讚霍諾德！　親揭1件事比死可怕

美俄烏談新細節曝光　澤倫斯基：非常有建設性

林肯號航母打擊群抵達伊朗外海！　美軍將展開「戰備演習」

張又俠涉將「核武機密」洩露給美國！　華郵揭落馬關鍵

一個都不能少！　以色列加薩展開大規模行動：要找回最後一名人質

日本青森10人「騎雪地摩托車」失聯！　積雪89cm搜救難度高

快訊／菲律賓渡輪「滿載350人」沉沒！　已釀至少7死

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

烏日汽車追撞停等紅燈的機車雙載

恆春女騎士閃避轎車慘摔卡車底！警目擊救援　10民眾合力抬車

鳳山深夜押人討債！黑車撞爛收費亭拖殘骸刮火花　驚悚畫面曝

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

台灣人日本滑雪「擅闖雪道外」受困一夜！　警消出動救援

川普只盯格陵蘭　紐時專欄曝「台灣」才是美國命門

北海道破紀錄大雪！新千歲機場7000人滯留　巴士、JR全停駛

大前輩「法國蜘蛛人」狂讚霍諾德！　親揭1件事比死可怕

美俄烏談新細節曝光　澤倫斯基：非常有建設性

林肯號航母打擊群抵達伊朗外海！　美軍將展開「戰備演習」

張又俠涉將「核武機密」洩露給美國！　華郵揭落馬關鍵

一個都不能少！　以色列加薩展開大規模行動：要找回最後一名人質

日本青森10人「騎雪地摩托車」失聯！　積雪89cm搜救難度高

快訊／菲律賓渡輪「滿載350人」沉沒！　已釀至少7死

屏東「勝利星村」驚見猥褻男　遊客目擊「當眾自嗨」判刑7月

ETF新兵掛牌！009815開門紅　搶進科技7巨頭

國軍新設聯合火協中心「非美方監軍」 　顧立雄：屬既有交流機制

蛋價連3漲「今起再貴3元」　 蛋商公會：過年備貨買氣增

台積電、聯發科雙飆天價　台股漲222點衝32184新高

竹科工程師遭詐1644萬　警比對「投資收據」指紋揪出5車手

館長遭控害賓士哥輕生　大師兄揭「居中協調」內幕

解放軍高層人事大清洗！　「北京權力更集中」台灣需謹慎解讀

台灣人日本滑雪「擅闖雪道外」受困一夜！　警消出動救援

霍諾德「99%吃素」徒手攻頂101！　醫點出3關鍵：反而更有力量

Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現

國際熱門新聞

農夫挖出千年寶藏　獲國家天價回饋

寫真偶像炫耀X光照「肺很乾淨」！網友大歪樓

美護理師遭執法員擊斃　影曝光打臉官方

華郵：張又俠涉將「核武機密」洩露給美國

即／菲渡輪「滿載350人」沉沒　釀至少7死

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

北韓國防相「碰觸金主愛」　金正恩恐震怒

解放軍副主席張又俠落馬　台海短期恐更穩定

致死率75%！印度爆立百疫情　5人確診1死

川普：若加國與中國達成協議將課100％關稅

霍諾德爬101前吃什麼？公關解答了

華府與17州緊急狀態！強烈風暴襲美　近百萬戶停電逾萬航班取消

美好市多電視狂被退貨！背後真相曝光

大學畢業領4萬！老媽突襲租屋「開冰箱傻住」

更多熱門

相關新聞

解放軍副主席張又俠落馬　台海短期恐更穩定

解放軍副主席張又俠落馬　台海短期恐更穩定

中國中央軍委副主席張又俠及中央軍委委員兼聯合參謀部參謀長劉振立因「嚴重違紀違法」遭立案調查，消息由中國官方於1月24日公布。張又俠在解放軍中地位僅次於習近平，兩家族世代交好，但仍無法保其平安。資深分析人士指出，這次整肅規模之大，可能讓解放軍高層指揮鏈出現斷層，短期內對台軍事行動機率降低。

學者分析張又俠落馬　應視為習近平權力結構出現高度不安全感

學者分析張又俠落馬　應視為習近平權力結構出現高度不安全感

張又俠落馬　解放軍報：反腐借助人工智慧

張又俠落馬　解放軍報：反腐借助人工智慧

張又俠剛落馬　北京政府工作報告：鍛造對黨忠誠的政治品格

張又俠剛落馬　北京政府工作報告：鍛造對黨忠誠的政治品格

解放軍報痛批張又俠：影響黨對軍隊絕對領導

解放軍報痛批張又俠：影響黨對軍隊絕對領導

關鍵字：

張又俠核武洩密習近平

讀者迴響

熱門新聞

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

男約妹上MTV完事挨告被判刑！二審劇情大逆轉

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

谷立言指「自由非免費」　楊瓊瓔：不能成濫編預算藉口

女書記睡人夫淫片流出　元配超悍貼公告

霍諾德徒手登頂101！可達鴨意外成最大贏家

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

霍諾德赤手攻頂101　工傷協會怒噴：把人命當宣傳素材！慘被灌爆

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

深夜脫兒褲子摸下體6秒...查看尿床　台南媽媽竟被控侵犯！

北海道開台灣早餐店　店內播這家新聞「被青鳥出征」

直擊／陳漢典婚禮一出場就哭了！　Lulu誓詞淚崩喊話：最怕不能沒有你

男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家

更多

最夯影音

更多
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面