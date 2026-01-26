張又俠涉將「核武機密」洩露給美國！　華郵揭落馬關鍵

▲中共中央軍委副主席張又俠。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

曾被視為國家主席習近平最親密軍方盟友、現任中央軍委副主席張又俠，日前遭到軍方高層通報調查。據悉，這場閉門通報揭露的內容極為驚人，張又俠不僅涉嫌收賄賣官，更被控向美國洩露核心的核武器技術數據，此舉被視為對國家安全的重大背叛。

最信任將領落馬 涉向美方洩露核武數據

根據《華爾街日報》報導，知情人士透露，在中國國防部正式宣布對張又俠展開調查前，一場由軍方高層將領參加的通報會已先行舉行。通報內容指出，現年75歲的張又俠涉嫌將中國核武計畫的核心技術資料外洩給美國。

這項指控的關鍵線索，疑似來自上週被宣布調查的中國核工業集團有限公司原黨組副書記、總經理顧軍。

當局在通報中提到，對顧軍的調查揭露了張又俠與核能領域資安外洩案的關聯，儘管具體外洩細節尚未完全公開，但「核武機密外洩給美方」已成為此案最令高層震驚的指控。

深陷買官賣官醜聞 拉拔李尚福上位

除了涉及國安機密外，張又俠還被控大規模收受賄賂，並利用職權在軍隊內部搞「政治小圈子」。通報內容顯示，張又俠在掌管負責研發、採購軍事硬體的實權部門期間，於預算龐大的採購系統中，透過提拔軍官來換取巨額錢財。

其中最受矚目的，莫過於前國防部長李尚福的升遷。通報指出，張又俠涉嫌在收受高額賄賂後，協助李尚福坐上國防部長大位。李尚福已於2023年失蹤後被撤職，並在去年因貪腐問題被開除黨籍。

習近平鐵腕整肅 專案小組進駐瀋陽抽絲剝繭

為了徹底清查張又俠的勢力，習近平已委派專案小組針對其2007年至2012年擔任瀋陽軍區司令員期間的表現進行深度調查。據了解，調查小組已抵達瀋陽，且刻意避開軍事基地，選擇入住地方飯店，以防張又俠在當地的支持網絡干預辦案。

目前當局已沒收多名與張又俠及聯合參謀部參謀長劉振立有關聯的軍官行動裝置，受牽連的人數恐達數千人。針對相關指控，中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，這顯示了領導層對反腐「零容忍」的決心。

軍方領導層大洗牌 恐影響對台戰備能力

與習近平一樣，身為中央政治局成員的張又俠也是一名「太子黨」，即革命元老和高官的後代。張又俠的父親在1949年中共奪取政權的內戰期間，曾與習近平的父親並肩作戰，兩人後來都升至高位。

分析家認為，張又俠這類「太子黨」背景的盟友落馬，顯示習近平對軍隊的清洗已無底線。隨著中央軍事委員會原有的軍職成員幾乎全數被換掉，高層出現權力真空，這可能對解放軍短期內的戰鬥整備能力造成影響。

雖然有專家指出，這反映了習近平對掌控軍隊的絕對自信，但在貪腐網路橫行與國家機密外洩的威脅下，這場軍方「大換血」可能會讓北京在處理台灣問題上轉向更審慎的策略，以免影響其對台的長遠戰略目標。

麻省理工學院（MIT）安全研究計畫主任傅泰林（M. Taylor Fravel）指出，考慮到管理大型複雜軍事組織的難度，高層權力真空是難以維持的，這「勢必會影響解放軍在短期到中期內執行重大複雜軍事行動的整備能力」。