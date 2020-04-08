譚德塞「祖國」疫情擴散！衣索比亞總理宣布：進入緊急狀態

▲衣索比亞新冠肺炎疫情延燒，總理宣布進入緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

衣索比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed Ali）於當地時間8日宣布進入緊急狀態，協助遏止新冠肺炎疫情蔓延。此國是世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的祖國，因此疫情也特別受到各界關注。

የኢትዮጵያ መንግሥት የኮሮና ወረርሽኝ እየተባባሰ በመምጣቱ ምክንያት የአስቸኳይ ጊዜ ዐውጇል፡፡ pic.twitter.com/RwkPuUOg5M — Abiy Ahmed Ali(@AbiyAhmedAli) April 8, 2020

根據《路透社》最新消息，衣索比亞總理阿邁德於8日宣布，由於新冠肺炎疫情擴散，全國進入緊急狀態，遏止病毒傳播。他的辦公室也在推特上發布消息，「考慮到新冠病毒（Covid-19）疫情的嚴重性，衣索比亞政府已經頒布緊急狀態。」

▲衣索比亞總理阿邁德（Abiy Ahmed Ali）宣布國家進入緊急狀態。（圖／翻攝Twitter@AbiyAhmedAli）

衣索比亞政府在此之前已採取一系列防疫措施，包括學校停課、禁止公共集會、要求大多數勞工在家工作。但是，阿邁德尚未說明，進入緊急狀態以後，還會實施哪些額外政策。

WHO秘書長譚德塞來自衣索比亞，也是聯合國組織中第一名非洲高級領導人，防疫工作與祖國疫情都受到外界關注。衣索比亞是非洲人口第二多的國家，目前累計52起新冠肺炎確診、2死。



#Ethiopia declares state of emergency to curb coronavirus spread - Prime Minister on Twitter pic.twitter.com/PvSiTthkSl — Reuters Africa (@ReutersAfrica) April 8, 2020

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