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15歲運動員小弟「禁足9天輕生」陳屍家中！媽淚訴：他覺得與世隔絕

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▲英國南威爾斯的15歲運動員基恩（Kian Southway，左）。（圖／翻攝自Facebook／Jolene Southway）

▲英國南威爾斯的15歲運動員基恩（左）在家中輕生身亡。（圖／翻攝自Facebook／Jolene Southway）

記者吳美依／綜合報導

英國3月23日晚間起實施禁足令，來自南威爾斯的15歲運動員基恩（Kian Southway）於31日在家輕生身亡。母親喬琳娜（Joelene）表示，兒子很好相處，熱愛生活，完全沒有憂鬱傾向，但曾好幾次提到，覺得「與世隔絕」，很想要「把這一切快轉」。

綜合《每日郵報》、《鏡報》報導，來自南威爾斯朗德（Rhondda）的基恩是學校中的橄欖球員，也擁有跆拳道黑帶的好身段，個性「很好相處」，熱愛戶外運動，31日卻被發現輕生，陳屍家中。

40歲的母親喬琳娜傷心欲絕表示，大家都對此非常震驚，完全沒有預料到發生這起悲劇，「基恩沒有任何心理健康問題，他沒有憂鬱。我們需要大家知道，這件事發生得有多快。我認為，他是因為新冠肺炎而感覺與世隔絕。」

喬琳娜表示，兒子熱愛生活與戶外活動，不但非常照顧妹妹，也總是替他人著想，是個「了不起、不可思議的大哥哥」，「他不斷地說，他等不及這一切全部結束，他想要把一切快轉。」

喬琳娜表示，家人之間不會隱瞞任何事情，一直都會談心，也鼓勵孩子們表達想法，「基恩知道自己也可以『過得不好』，但他沒有說出來。我們永遠也不知道原因。」她與46歲的丈夫朱利安（Julian）希望其他青少年了解，身邊永遠都會有傾訴的對象。

英國23日晚間起實施禁足令，遏止新冠肺炎疫情擴散。此前，一名罹患躁鬱症的男子於關在家中的期間自殺身亡，家人認為，是孤獨感「把他推到崩潰邊緣」。基恩成為全國第2起疑似與禁令有關的自殺通報案例。

基恩就讀的學校表示，「我們對於失去一名親愛成員感到非常遺憾。我們最深切的同理與他的家屬和親近的人同在」，呼籲大家在防疫禁令解除以後齊聚悼念。

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