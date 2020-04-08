川普揚言報復　印度「抗瘧疾藥物」出口禁令鬆綁：人道主義考量

▲美國總統川普今年2月訪問印度，與印度總理莫迪（右）握手。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普數度宣稱，抗瘧疾藥物「羥氯喹」（Hydroxychloroquine）可望治療新冠肺炎。他5日致電印度總理莫迪（Narendra Modi），要求解除該藥物的出口禁令，否則將會採取報復行動。印度外交部7日發布聲明表示，由於國內存量充足，加上人道主義考量，將向鄰國、受疫情重創國家「適量」提供藥物，「（出口）限制大部分已被解除。」

印度是羥氯喹最大生產國之一，該藥品便宜且隨處可買。但是，國內目前累計5,351起新冠肺炎確診、160死，病例激增以後，羥氯喹購買條件變得嚴苛，當局4日宣布全面禁止出口，無一例外。

綜合CBS、BBC報導，川普5日致電莫迪，隔日在白宮記者會上說，他「不喜歡」印度的決定，「我說，如果你讓我們的物資運送出來，我會非常感激。如果他不願意，那也沒關係，但當然可能會有報復。怎麼會沒有呢？」

▲印度鬆綁羥氯喹全面禁止出口的禁令。（示意圖／路透）



印度政府7日發布聲明表示，羥氯喹限制出口原本就只是「暫時措施」，如今卻引發「不必要的爭議」，「我們的首要職責是確保藥品存量能夠滿足國人需求。確認藥品庫存可以應對目前所有可能緊急狀況以後，這些限制大部分已被解除。」

印度也表示，基於人道主義考量，將「適量」向鄰國以及「受病毒嚴重影響的國家」供貨。外交部發言人斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）也說，「庫存情況允許企業滿足契約上的出口承諾。」

羥氯喹與氯喹（Chloroquine）相似，是最古老且知名的抗瘧疾藥物之一，被川普數度主張是「可以改變局勢」、可望治療新冠肺炎的藥物。雖然目前一些實驗室研究顯示，氯喹對於遏止冠狀病毒有所成效，但仍缺乏完整臨床試驗證實，醫療界也持保留態度。

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