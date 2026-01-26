　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

讓年輕人在高雄敢婚願生　陳其邁加碼婚育宅40%+育兒租金補貼

▲▼讓年輕人在高雄敢婚願生　陳其邁加碼婚育宅40%、育兒租金補貼。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲讓年輕人在高雄敢婚願生，陳其邁加碼婚育宅40%、育兒租金補貼。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁今（26）日視察大寮社會住宅，現場宣布「婚育宅40%」及「育兒租金補貼2.0」2項計畫，以「安居」加「扶持」雙軌政策，每年最高可獲2萬4000元補貼，支持年輕家庭在高雄「敢婚、願生、樂居」。

陳其邁今日視察「婚育宅」首波標的-大寮社宅，他指出，115年中旬招租時將提供40%戶數，約154戶開放新婚及育兒家庭申請。同時「育兒租金補貼」提升至2.0版，新增擴大補貼社宅育兒家庭、0-2歲高負擔期加碼1.5倍、0-12歲設籍加碼2000元等三項措施，預計將可照顧12,560戶育兒租屋家庭，以實際措施支持新婚及生育家庭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為照顧新婚及育兒家庭擁有穩定居所，高市府在「安居」策略上做出突破，大幅提高社會住宅的入住機會，未來由市府自建及多元開發取得的社會住宅，以中央「青年婚育租屋協助專案」保留20%「婚育宅」政策出發，加倍提供「婚育宅」至40%。

▲▼讓年輕人在高雄敢婚願生　陳其邁加碼婚育宅40%、育兒租金補貼。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲讓年輕人在高雄敢婚願生，陳其邁加碼婚育宅40%、育兒租金補貼。（圖／記者賴文萱翻攝）

凡是新婚及育有0至6歲幼兒的家庭皆可優先申請入住，租期最長可達12年，減輕婚育家庭居住負擔。首批婚育宅將於大寮社宅推動，屆時將提供154 戶「婚育宅」。預計至121年累計提供1,000戶「婚育宅」，展現高雄市力挺育兒家庭的決心。

市府提到，在減輕經濟負擔的「扶持」策略方面，推出全面升級的「育兒租金補貼2.0」計畫。此計畫將補助範圍從擴大，只要是育有0至12歲以下子女的租屋家庭皆納入照顧。

受惠對象涵蓋甚廣，包括目前領取中央300億租金補貼的租戶、高市府增額租金補貼租戶，以及所有居住在高雄市興建及中央國住都中心興建社會住宅中的租戶，皆由市府運用囤房稅稅收提供支持。

針對補貼金額的計算細節，市府設計了精準的「疊加式加碼機制」。考量0至2歲為家庭托育費用最高的「高負擔期」，凡租戶家中育有1名0至2歲幼兒，該家庭補貼金額將給予1.5倍加權；此外，為鼓勵在地定居，若12歲以下子女設籍高雄，每名子女還可額外獲得2,000元的在地加碼。

以一個育有兩名子女（其中一名為0-2歲）且皆設籍高雄的家庭為例，每年可領取16,000元補貼；若養育三名子女，年度補貼最高可達24,000元。該補貼採每年採一次性發放，給予育兒家庭最有力的後盾。

▲▼讓年輕人在高雄敢婚願生　陳其邁加碼婚育宅40%、育兒租金補貼。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲婚育宅首波標的-大寮社宅，115年中旬招租時將提供40%戶數，約154戶開放新婚及育兒家庭申請。（圖／記者賴文萱翻攝）

都發局長吳文彥補充，大寮社宅為地上10層、地下2層建築物，提供共384戶社會住宅，提供套房型、一房型、二房型及三房型等四種房型，地下提供502個機車停車位及185個汽車停車位，每戶皆有極佳採光、浴廁全面對外開窗，打造全面通風採光、戶戶有花園及家家有景觀的舒適健康住宅。

一樓設置店鋪、托嬰中心、身障社區式日間及居住服務據點等，提供多元社福設施，交通便利適合青年家庭入住。屆時「婚育宅」將由關懷戶的40%中提供10%，一般戶的60%中提供30%，合計提供40%戶數。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 2 2802 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快退伍！25歲替代役被丟包台64　4車輾過「爆頭變形」亡
霍諾德攻頂101後　開私人包廂「吃鼎泰豐」
快訊／民眾黨版軍購條例出爐　預算上限4000億、政院需赴立院
無尊、阿喜「難得合體」LuLu婚宴！他一看笑哭：我勒
25歲男遭多元計程車丟包　4車輾斃慘死
房仲大亨連親姊都坑殺！房子沒了遭騙890萬
台北40歲上班族中6.92億！被老闆「噹」轉念：我有頭獎可以

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春節國道北返車潮最高1.6倍　高乘載時段一次看

不是吃饗A Joy！霍諾德攻頂101後　開私人包廂「吃鼎泰豐」

40、50歲總是莫名疲累？日本專家：比起努力，你更需要「心理維護習慣」

花錢買不到！全球190國家「看見台灣+國旗」　媒體人：感謝賈永婕

玖壹壹揮毫寫春聯！盧秀燕同框秀真跡　3人曝「動了斜槓念頭」

爬上101自拍！霍諾德「1細節」隨時會卡住　萬人傻：還無殼

讓年輕人在高雄敢婚願生　陳其邁加碼婚育宅40%+育兒租金補貼

預約皮蛇疫苗傳「千元代排隊」　彰化衛生局警告：最高罰25萬

比攀101還猛？國道驚見「真人高空走鋼索」　網跪了：拿命做事

霍諾德站上101頂端「1照片」讓全台男友緊張！網笑：感情照妖鏡

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

烏日汽車追撞停等紅燈的機車雙載

恆春女騎士閃避轎車慘摔卡車底！警目擊救援　10民眾合力抬車

鳳山深夜押人討債！黑車撞爛收費亭拖殘骸刮火花　驚悚畫面曝

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

春節國道北返車潮最高1.6倍　高乘載時段一次看

不是吃饗A Joy！霍諾德攻頂101後　開私人包廂「吃鼎泰豐」

40、50歲總是莫名疲累？日本專家：比起努力，你更需要「心理維護習慣」

花錢買不到！全球190國家「看見台灣+國旗」　媒體人：感謝賈永婕

玖壹壹揮毫寫春聯！盧秀燕同框秀真跡　3人曝「動了斜槓念頭」

爬上101自拍！霍諾德「1細節」隨時會卡住　萬人傻：還無殼

讓年輕人在高雄敢婚願生　陳其邁加碼婚育宅40%+育兒租金補貼

預約皮蛇疫苗傳「千元代排隊」　彰化衛生局警告：最高罰25萬

比攀101還猛？國道驚見「真人高空走鋼索」　網跪了：拿命做事

霍諾德站上101頂端「1照片」讓全台男友緊張！網笑：感情照妖鏡

高雄打催生牌！　大寮「婚育宅」154戶7月招租

黨內互打！黃守仕再點名黃國昌金釵　怒轟誰先傷害民眾黨聲譽

高蛋白吃錯更容易胖？營養師點名「最常見陷阱」

賓士女左轉「切西瓜」出事！彰化和美這處庇護島5個月遭撞8次

下月退役！25歲替代役喝醉被丟包台64　4車輾過「爆頭變形」亡

機密文件曝！伊朗2天血腥鎮壓3.6萬死　「闖醫院補槍」處決患者

寶可夢工作室新作《輪迴之獸》夏季推出　一人一犬展開末世冒險

春節國道北返車潮最高1.6倍　高乘載時段一次看

防堵非洲豬瘟畜牧場違法收受廚餘　台南市府查獲重罰不寬貸

高市早苗「積極考慮與習近平直接對話」！　諾選舉失敗將請辭

楊銘威幫柯震東宣傳　陳漢典床上＂功夫＂好一點

生活熱門新聞

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

霍諾德徒手登頂101！可達鴨意外成最大贏家

北海道開台灣早餐店　店內播這家新聞「被青鳥出征」

霍諾德登頂101「驚見NASA大神」親迎接！網跪了

搭機驚見霍諾德羨煞了！被問是否再來台...本尊親回

快訊／逆風轟「霍諾德爬101」遭灌爆　工傷協會最新7點聲明

向賈永婕道歉！　前立委謝欣霓「支持她選台北市長」

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

探11℃！　最冷時間曝

霍諾德登頂101「1照片」讓全台男友緊張了

更多熱門

相關新聞

網傳生兩胎免費住社宅　國土署澄清

網傳生兩胎免費住社宅　國土署澄清

中央日前推出「婚育宅」方案，至2028年預計從社會住宅釋出20％（約1.1萬戶）供民眾申請，減輕婚育家庭負擔。不過近日網路上卻流傳「生兩胎免費住婚育宅」、「生一胎租金5折」等，對此國土署澄清，婚育家庭仍需依合約繳交租金，並沒有免租或減租的規定。

高雄少子化！陳其邁研議提高婚育宅比例

高雄少子化！陳其邁研議提高婚育宅比例

婚育宅爆搶！12倍競爭　1470戶12/1入厝

婚育宅爆搶！12倍競爭　1470戶12/1入厝

雙北高雄都有！中央第四季社宅招租1831戶

雙北高雄都有！中央第四季社宅招租1831戶

婚育宅太少太短？卓榮泰：達標後可放寬

婚育宅太少太短？卓榮泰：達標後可放寬

關鍵字：

高雄社宅育兒補貼婚育宅年輕家庭租屋福利

讀者迴響

熱門新聞

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

快訊／7-11開出8組發票大獎！花23元就中千萬　幸運門市曝光

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家

LuLu婚禮「湊齊演藝圈3大男神」！陶晶瑩同框嗨了

男約妹上MTV完事挨告被判刑！二審劇情大逆轉

許瑋甯趕場衝回台北「喝LuLu喜酒」

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

Angelababy黃曉明離婚4年「同遊迪士尼」

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市一次看

霍諾德徒手登頂101！可達鴨意外成最大贏家

女書記睡人夫淫片流出　元配超悍貼公告

更多

最夯影音

更多
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面