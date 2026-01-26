▲讓年輕人在高雄敢婚願生，陳其邁加碼婚育宅40%、育兒租金補貼。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁今（26）日視察大寮社會住宅，現場宣布「婚育宅40%」及「育兒租金補貼2.0」2項計畫，以「安居」加「扶持」雙軌政策，每年最高可獲2萬4000元補貼，支持年輕家庭在高雄「敢婚、願生、樂居」。

陳其邁今日視察「婚育宅」首波標的-大寮社宅，他指出，115年中旬招租時將提供40%戶數，約154戶開放新婚及育兒家庭申請。同時「育兒租金補貼」提升至2.0版，新增擴大補貼社宅育兒家庭、0-2歲高負擔期加碼1.5倍、0-12歲設籍加碼2000元等三項措施，預計將可照顧12,560戶育兒租屋家庭，以實際措施支持新婚及生育家庭。

為照顧新婚及育兒家庭擁有穩定居所，高市府在「安居」策略上做出突破，大幅提高社會住宅的入住機會，未來由市府自建及多元開發取得的社會住宅，以中央「青年婚育租屋協助專案」保留20%「婚育宅」政策出發，加倍提供「婚育宅」至40%。

凡是新婚及育有0至6歲幼兒的家庭皆可優先申請入住，租期最長可達12年，減輕婚育家庭居住負擔。首批婚育宅將於大寮社宅推動，屆時將提供154 戶「婚育宅」。預計至121年累計提供1,000戶「婚育宅」，展現高雄市力挺育兒家庭的決心。

市府提到，在減輕經濟負擔的「扶持」策略方面，推出全面升級的「育兒租金補貼2.0」計畫。此計畫將補助範圍從擴大，只要是育有0至12歲以下子女的租屋家庭皆納入照顧。

受惠對象涵蓋甚廣，包括目前領取中央300億租金補貼的租戶、高市府增額租金補貼租戶，以及所有居住在高雄市興建及中央國住都中心興建社會住宅中的租戶，皆由市府運用囤房稅稅收提供支持。

針對補貼金額的計算細節，市府設計了精準的「疊加式加碼機制」。考量0至2歲為家庭托育費用最高的「高負擔期」，凡租戶家中育有1名0至2歲幼兒，該家庭補貼金額將給予1.5倍加權；此外，為鼓勵在地定居，若12歲以下子女設籍高雄，每名子女還可額外獲得2,000元的在地加碼。

以一個育有兩名子女（其中一名為0-2歲）且皆設籍高雄的家庭為例，每年可領取16,000元補貼；若養育三名子女，年度補貼最高可達24,000元。該補貼採每年採一次性發放，給予育兒家庭最有力的後盾。

▲婚育宅首波標的-大寮社宅，115年中旬招租時將提供40%戶數，約154戶開放新婚及育兒家庭申請。（圖／記者賴文萱翻攝）

都發局長吳文彥補充，大寮社宅為地上10層、地下2層建築物，提供共384戶社會住宅，提供套房型、一房型、二房型及三房型等四種房型，地下提供502個機車停車位及185個汽車停車位，每戶皆有極佳採光、浴廁全面對外開窗，打造全面通風採光、戶戶有花園及家家有景觀的舒適健康住宅。

一樓設置店鋪、托嬰中心、身障社區式日間及居住服務據點等，提供多元社福設施，交通便利適合青年家庭入住。屆時「婚育宅」將由關懷戶的40%中提供10%，一般戶的60%中提供30%，合計提供40%戶數。