國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

8成韓人挺核能！南韓政府宣布興建2座核電廠　目標2038年啟用

▲▼ 南韓蔚山市新蔚核電廠3號、4號機組。（圖／翻攝自官網）

▲ 南韓蔚山市新蔚核電廠3號、4號機組。（圖／翻攝自官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓政府26日宣布，將依照第11次電力供需基本計畫興建2座大型核電廠，預計在2037年及2038年完工啟用。氣候能源環境部長金星煥在記者會中強調，「為因應氣候變遷，必須減少所有部門的碳排放，而要削減能源領域的碳排，就必須降低燃煤與液化天然氣發電」，因此需要以再生能源及核電為中心的電力系統運作。

《韓聯社》報導，這項決策結束先前的政策搖擺。金星煥原先主張「須經國民公論後再決定」，但隨著AI時代對穩定電力需求急增，政府立場轉向。

他在7日的討論會上表示，「一邊說不在國內蓋核電廠，一邊卻出口核電，這樣很尷尬」，批評前總統文在寅政府廢核政策。他也指出，南韓在能源層面是「島國」，東西距離短，僅靠太陽能發電很難維持電網運作。

政府委託韓國蓋洛普與Realmeter進行的民調顯示，平均80%受訪者認為需要核電，60%支持新建計畫。國營的韓國水力原子力公司（KHNP）將啟動廠址公開徵選，目標2027年前選定地點，2031年取得核安監管機構批准，以趕上2037至2038年的完工時程。

但這項決定仍引發批評聲浪，反核團體指出，討論過程未談及高放射性核廢料處理、選址矛盾、事故責任等核心議題；民調也僅調查民眾對核電的「印象」，未提供充分資訊。

第11次計畫訂定的建設期為13年11個月，即使立刻選定廠址，要如期完工仍相當緊迫。金星煥對此則回應，這些問題將在制定第12次電力計畫時充分討論。

01/24 全台詐欺最新數據

南韓核電能源政策氣候變遷核電廠民調支持

