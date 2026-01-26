才剛下葬！48歲男子「死而復生」走回家　家人嚇壞：埋錯人了

▲家屬將遺體下葬後，才知道埋錯人了。（圖／翻攝自Khaosod，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國清萊府發生一起離奇烏龍事件，一名48歲男子在外地過世後，家人為他舉辦喪禮並下葬後，他竟然活生生地出現在親人面前，死而復生，嚇壞所有家屬。而家屬也緊急將已經下葬的遺體挖出，並交還給救援隊確認身分，讓死者的棺木可以回到真正的家人身邊。

根據Khaosod報導，清萊府一名48歲男子的家屬接獲通知稱，他已在清邁過世，因此立即前往認屍並領回遺體。由於當時家屬過於悲痛，加上死者外觀因故難以辨識，導致錯認了他人遺體。但家屬領回遺體後，隨即依照傳統習俗，為「死者」舉辦告別式並下葬。

就在喪禮結束不久，男子卻突然毫髮無傷地返家，而面對突然「復活」的親人，家屬震驚不已，趕緊詢問來龍去脈，這才驚覺犯下重大錯誤，得知他們安葬的根本不是自家人，而是另一名身分不明的往生者，因此緊急求助救難隊。

塔帕揚美占救難隊接獲求助後，立刻前往清萊府協助挖出該具遺體。經過比對確認後，救難隊將遺體送往達府湄索縣，交還給真正的親屬。

目前相關單位正在調查整起事件的疏失環節，究竟是在遺體辨識、通報還是交接過程中出了差錯，避免類似荒謬情況再度發生。