「不喜歡女友的狗」22警趁女友外出旅行　下毒害3歲犬內出血亡

▲男子下毒殺死寵物犬。（圖／翻攝自Hillsborough County Sheriff’s Office）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名警察因為不喜歡女友養的寵物犬，竟然趁女友外出旅遊時，對3歲馬爾濟斯貴賓混種犬下毒，導致狗狗內出血死亡，近來被逮捕，面臨虐待動物指控。

鄰居一通電話心碎 女子發現愛犬死亡

22歲男子艾德溫(Edwin Campuzano)被控去年5月，將女友寶拉(Paula Fernandez)所養的3歲寵物犬米洛(Milo)下毒殺害。事發當時，寶拉一家人正在加州旅遊，預計外出一星期。

寶拉表示，當她在外地時突然接到鄰居通知米洛去世了，「我永遠都忘不了那通電話，永遠都不會忘記那天，當時感覺整顆心都涼了」。

前警察預謀殺狗 女震驚伴侶就是凶手

警方後來在米洛的狗食中發現毒物，調查後證實是艾德溫在女友出發旅行前2天，特別購買了這些毒藥。警方去年12月取得逮捕令後，艾德溫於1月16日自首，原本在巴托市(Bartow)警局任職的他，如今已經離職。

寶拉表示，艾德溫平時對她很好，米洛死亡後，還表現得像平常一樣，甚至送花安慰她，如今發現男友就是殺狗的人，讓她非常痛苦。