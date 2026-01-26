房仲大亨連親姊都坑殺！假買屋害背債…逃泰國才驚知弟是吸血鬼

▲葉姓負責人不僅坑殺員工與投資人，現在更爆出他連「親生姊姊」也騙。（圖／翻攝臉書）



記者游瓊華／台中報導

台中逢甲商圈「聖葉不動產」吸金23億案震驚社會，葉姓負責人不僅坑殺員工與投資人，現在更爆出他連「親生姊姊」都不放過。根據台中地檢署起訴書，葉男利用姊姊對他的信任，假裝要以1030萬元買下姊姊名下的房產，卻在騙到印鑑證明與權狀後，私下將房產設定高額抵押權，甚至還額外騙走姊姊400萬元現金。直到葉男潛逃東窗事發，姊姊調閱謄本才驚覺，自己最信任的弟弟竟把她當成「人肉提款機」。

假買房真套現！騙走權狀「盜蓋印章」

起訴書指出，葉男於113年1月向親姊姊謊稱，有意以1030萬元的價格購買其位於西屯區的房產。姊姊不疑有他，於同年7月將身分證件、印鑑章、印鑑證明及房屋所有權狀通通交給弟弟。葉男先騙走姊姊名下價值1030萬元的房產，扣除租賃公司代償的540萬元房貸後，房產淨損失約490萬元。

財務崩潰仍開口借錢 姊姊遭騙890萬



沒想到葉男「剝兩層皮」，在騙房期間還隱瞞財務危機，對姊姊開口借錢。姊姊誤信匯款400萬元，最終房產殘值加上現金，總計被親弟弟削走890萬2519元。直到114年9月，葉男吸金案全面爆發並潛逃泰國，姊姊驚覺不妙，趕緊前往地政事務所調閱房產謄本，這才赫然發現房子不但沒賣掉，還被弟弟拿去抵押了天價債務，且弟弟早已捲款失蹤，根本無力還款。