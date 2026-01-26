　
大陸 大陸焦點 特派現場

IKEA大撤退！宣布關閉大陸7門市　民眾上演「搶貨全武行」

多名消費者為了爭搶推車上的剩餘商品與展示家具，竟不顧儀態大打出手。（翻攝自Ｘ）

▲多名民眾為了爭搶推車上的剩餘商品與展示家具，竟不顧儀態大打出手。（翻攝自Ｘ）

圖文／鏡週刊

瑞典家具零售巨頭IKEA月初震撼宣佈，將於2月2日正式關閉位於中國上海、廣州及天津等地的7家大型倉儲式賣場，以應對日益嚴峻的經濟挑戰並調整營運策略。然而，隨著關店消息傳出，網路上流出影片卻揭露了這波撤退潮背後混亂的一面。

畫面中，疑似是即將關閉門市現場，多名消費者為了爭搶推車上的剩餘商品與展示家具，竟不顧儀態大打出手，場面一度失控，與IKEA向來強調的「美好生活」形象形成強烈對比。

影片只見賣場內人聲鼎沸，數名身穿冬衣的顧客圍繞著幾輛裝載著白色推車與椅子的貨架激烈拉扯。有人試圖強行搬走推車，另一方則死命護住不放，雙方爆發肢體衝突，甚至有旁觀者也被捲入推擠之中。這種近乎「喪屍般」的搶購行為，不僅反映出消費者對於「清倉折扣」極度渴望，某種程度上也折射出當前中國經濟環境下的焦慮心態。

▲▼ 。（圖／）

▲有人試圖強行搬走推車，另一方則死命護住不放。（翻攝自Ｘ）

分析指出，中國正深陷房地產市場崩盤與就業前景黯淡的雙重打擊，民間財富縮水導致消費降級，民眾對於價格的敏感度來到新高，這或許解釋了為何一家家具店的撤點會引發如此激烈的爭奪。

對於關閉中國7家大型門市決定，IKEA官方在聲明中指出，這是面對全球經濟不確定性、數位化浪潮及顧客行為改變所做出的必要轉型。雖然這些據點即將熄燈，但IKEA強調在同一城市內的其他分店仍將維持營運，目前在中國市場仍保有34家門市。

品牌方表示，未來的發展重心將從過去的「規模化擴張」轉向「精準滲透」，計畫在未來2年內於北京和深圳開設超過10家更貼近都會生活圈的「小型店面」，並持續深耕天貓與京東等線上通路，試圖以更靈活的姿態適應市場寒冬。


IKEA大撤退！宣布關閉大陸7門市　民眾上演「搶貨全武行」

