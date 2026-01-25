習近平整肅解放軍高層！外媒：張又俠落馬「短期內攻台機率降」

▲中共中央軍委副主席張又俠。（圖／路透社）

記者閔文昱／綜合報導

中國中央軍委副主席張又俠及中央軍委委員兼聯合參謀部參謀長劉振立因「嚴重違紀違法」遭立案調查，消息由中國官方於1月24日公布。張又俠在解放軍中地位僅次於習近平，兩家族世代交好，但仍無法保其平安。資深分析人士指出，這次整肅規模之大，可能讓解放軍高層指揮鏈出現斷層，短期內對台軍事行動機率降低。

習近平整肅行動升級

《紐約時報》報導，張又俠長期被視為習近平親信，其落馬是習近平多年來根除軍隊高層腐敗與不忠行動中最嚴厲的一步。前CIA分析師強生表示，這在中國軍事史上前所未見，幾乎是最高指揮階層「全滅」，顯示習近平對軍中問題深度不信任，需要培養全新一代可靠軍官。

研究機構蘭德公司政治學者梅姍姍指出，張又俠與劉振立負責實際作戰任務，是少數具備實戰經驗的高層指揮官。兩人落馬，將使經驗出現斷層，短期內軍隊缺乏熟練指揮官，對戰備、演習及作戰能力都造成影響。

▲中國國家領導人習近平。（圖／路透社）

國內學者分析影響

台灣國防安全研究院學者蘇紫雲認為，公布消息可視為習近平「止血行動」，避免事態擴大。她表示，習近平對指揮官可信度的擔憂超越私人情誼，反映其個人不安全感，也凸顯整肅的政治目標—清除腐敗分子、提升軍隊忠誠度。

自2022年起，習近平任命的6位軍委成員中，目前僅剩張升民一人仍在。官方通報與社論均批評張又俠、劉振立嚴重破壞軍隊政治建軍與戰鬥力建設。分析家指出，這種大規模整肅可能延緩中國對台計畫，但也顯示習近平完全掌握軍隊，權力穩固。

國際觀察與台海局勢

新加坡《聯合早報》指出，由於新任高層將領需要時間熟悉業務，解放軍短期內不會對台動武，台海局勢相對穩定。英國《每日電訊報》則稱，張又俠落馬象徵習近平整肅軍權高峰，且其父親曾與習近平父親搭檔，顯示家族淵源也無法保證高層將領安全。

分析人士認為，習近平此舉是「長刀式」清洗，而非分批進行，意在一次性剷除腐敗與不忠分子。雖然造成短期軍隊動盪，但長期有助於確保忠誠與控制力。專家普遍認為，重建指揮鏈可能需要數年時間，也使對台武力威脅短期內降低。