拍背催促惹議！北韓國防相「碰觸金主愛」畫面外流　恐觸怒金正恩

▲金主愛牽著父親金正恩的手，在耳邊說悄悄話。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩之女、被外界視為可能接班人選的金主愛，日前隨同父親出席公開活動時，遭到國防相努光鐵疑似以拍背方式催促上前參與勞動。相關畫面引發「對白頭血統不敬」的爭議，外界擔憂此舉恐觸怒金正恩，進而衝擊努光鐵的政治前途。

《Daily NK》日文版總編輯高英起指出，金正恩今年1月5日前往視察一處為赴俄戰死士兵而興建的紀念館工地，並罕見攜同家人現身，包括夫人李雪主、胞妹金與正，以及女兒金主愛，形成「一家同框」的政治場景。

現場畫面顯示，金正恩親自參與鏟土作業，並駕駛堆高機載著女兒與妹妹，展現領導人「以身作則」的形象。該活動本身即帶有強烈政治意涵，背景是金正恩對部分高層幹部家屬規避勞動動員表達不滿，因而策劃這場象徵全民勞動的示範行程。

▲北韓國防相努光鐵，疑似伸手觸碰金主愛。（圖／翻攝自YouTube）

然而，爭議焦點出現在活動約2分48秒處的畫面。當時金主愛站在後方未立即參與作業，努光鐵隨即上前，至少兩度以手拍打其背部，似乎示意她上前加入勞動。此舉發生後不久，李雪主和周邊人員立刻出手制止，畫面隨後切換為金主愛移至金正恩前方、投入鏟土作業的場景。

報導指出，在北韓獨裁體制下，最高領導人家族被稱為「白頭血統」，其身體與威儀被視為至高無上，非血親的官員幾乎不可能、也不被允許有任何肢體接觸。即便行為本身看似輕微，在政治文化中仍可能被解讀為嚴重失禮，甚至構成「不敬」。

多名高階脫北者與相關情報人士分析，金正恩一向習慣在公開活動後反覆檢視影像，嚴格審視幹部的表情、站位與行為細節。過去亦曾傳出，有官員因會議打瞌睡、態度不當等問題，在內部清算中遭到嚴厲處分，甚至被處決。

在此背景下，外界關注該段畫面是否會在內部審查過程中被視為「政治瑕疵」。尤其在黨內重要會議前夕，北韓政壇往往伴隨人事異動與權力重整，努光鐵是否因此事件而影響其地位，成為外界持續觀察的焦點。