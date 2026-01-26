新流行語誕生！開會1小時半氣嗆「霍諾德都爬完101了」　萬人瘋用

網搜小組／劉維榛報導

美國攀岩奇才霍諾德（Alex Honnold）僅花1小時31分鐘成功登頂台北101，刷新外界原先預估的4小時速度。就有網友笑虧，這樣以後開會時間超過1小時半，就能笑嗆「Alex都爬完101了」，或是不回訊息太久也能問「是不是去登頂101」，底下留言區更封「爬一個101的時間」為新時間單位。

一名網友在Threads表示，看到霍諾德只花1小時31分鐘就徒手登頂成功，這樣以後公司開會超過1小時半的話，就可以大聲反映「Alex已經爬完101了，請問各位還有什麼話要說的嗎？幹不了大事就解散。」

不僅如此，另一名網友也發文笑虧，「以後有人不回訊息超過一個半小時就可以問他，你剛剛去爬101喔？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

新時間單位誕生！「爬一個101」全網笑瘋



文章引來萬名網友熱烈笑回，「以後『爬一個101的時間』將會是一個時間單位」、「亞洲父母：Alex都爬完101了，你功課還沒寫完？」「連Alex都爬完101了，我們怎麼還沒結論」、「遲到1個半小時，我都能去登頂101了」、「他3小時沒回我，可能爬了兩次101」、「應該說：你也太久了，等你的時間人家都可以徒手爬完101了」、「超級好笑，學會了」、「超過30分鐘的會議都是浪費時間」。

除了「1個半小時」成了新的時間制，日前天后蔡依林一句「9點半上床睡覺」，引發夜貓族自發性早睡運動之外，還有網友分享，聽到有人約時間碰面，結果對方回「大概約蔡依林睡一個小時碰面」，竟把睡眠時間當量詞，「JST＝Jolin Sleep Time」、「聽過一次就回不去了，我通常都蔡依林睡3小時才躺床」、「我每天都蔡依林睡5個小時的時候睡覺」。