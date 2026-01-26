過馬路不想讓車子久等　台中阿北小跑步卻慘摔！痛到難起身

記者鄧木卿／台中報導

汽機車行經路口不禮讓行人會挨罰，但有的行人卻是低頭滑手機，慢吞吞走過，有的人小跑步，只因不想讓駕駛等太久，台中1名85歲黃姓男子就是後者，不料自己的體貼之舉，卻是往前撲倒，左膝蓋摔成紅腫，他被好心路人攙扶到路旁休息，因為腳痛到起不了身，原地坐了1小時才被警方送醫，警方則建議，確保自身安全最重要。

▲▼台中阿伯過馬路時，不想讓車子久等卻摔慘自己。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第三分局勤工派出所巡佐洪人正、警員林子堯，日前下午5點多獲報，復興路一段、大慶街口有名長者已在路旁坐了快1小時，立即趕赴現場了解。

黃男表示，該路口車流量大，看見有車輛停讓，擔心影響後方通行，於是小跑步加快通過速度，不料反而重心不穩摔倒，當時有熱心民眾將他攙扶到路旁休息，他原本打算坐一下再回家，不料卻發現左腳疼痛，站不起來。

員警初步確認阿伯並非遭車輛碰撞，於是建議前往醫院進一步檢查，並依阿伯所提供的資料，前往住處通知家人，家人一見警方上門時，一度十分緊張，得知阿伯暫無大礙後，才放下心中大石，頻頻向警方致謝，並隨即趕往醫院照護。

警方提醒，長者外出時應量力而為，通過路口切勿因擔心影響車流而匆忙通行，確保自身安全最為重要，外出時也可穿著亮色衣物或配戴反光配件，提高用路辨識度。