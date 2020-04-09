紐約市一日806死！囚犯在無人島「身穿防護衣挖墳」畫面曝光

▲美國紐約市的囚犯8日來到哈特島上，身穿防護衣，挖掘墳墓，埋葬死者。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國紐約市新冠肺炎死亡病例激增，7日通報806例。市長白思豪（Bill de Blasio）於6日透露，可能選定無人居住的「哈特島」（Hart Island）成為臨時埋葬地點。根據無人機2日拍攝到的影像，許多囚犯身穿防護衣，在島上挖掘墳墓，似乎顯示這項計畫早已開始進行，但當局尚未證實或回應。

根據民間組織「哈特島計畫」（The Hart Island Project）無人機2日拍攝到的影像，通常身穿囚服工作的犯人換上防護衣，在哈特島上挖掘墳墓，似乎顯示臨時埋葬的計畫早已開始進行，但紐約市政府尚未對此回應。計畫創辦人杭特（Melinda Hunt）向CBS表示，「他們1小時內就埋葬了25具遺體，所以這是一個非常有效率的埋葬體系。」

▲美國紐約市的哈特島是全國最大公墓，囚犯成為工作人員，埋葬遺體。（圖／達志影像／美聯社）

哈特島位於紐約市布朗克斯東南海岸，是全美最大公共墓地，監獄體系進駐，由囚犯任職工作人員。紐約市懲戒署發言人克斯頓（Jason Kersten）表示，過去每周會埋葬25具遺體，但自從3月底以來，此數字已經上升到72。

《每日郵報》報導，一名曾在哈特島上工作的囚犯明格隆（Vincent Mingalone）表示，他過去與獄友組成7人工作小組，每周四將遺體從卡車搬運下來，移至公墓埋葬。由於疫情關係，獄方已經釋放許多囚犯，他擔憂如今死者激增，卻沒人想要從事這個「可怕、骯髒又低薪」的工作。

▲美國紐約市懲戒署的車輛來到哈特島上。（圖／達志影像／美聯社）



紐約市議會衛生委員會主席萊文6日在推特上表示，市府可能選定公園做為「臨時埋葬」地點，引發軒然大波，但市長與市府反駁，並指出哈特島才是真正選址。他事後澄清，市府已經給予明確保證，不會將患者遺體埋葬在公園，「所有人都明確表示，如果需要實施臨時埋葬，將會在哈特島上進行。」

根據約翰．霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，美國新冠肺炎死亡病例7日創新高，單日1858人染疫去世，其中，全國疫情最嚴重的紐約市就通報806人病逝。

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