　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

農夫田裡找鐵鎚反挖出千年寶藏　獲國家認證！天價回饋曝光

農夫田裡找鐵鎚反挖出千年寶藏　獲國家認證！天價回饋曝光

▲英國一名農夫與朋友在田裡找到一些古錢幣和湯匙，後來有專業團隊調查，才發現有大批古物，他最終拿到約175萬英鎊（約新台幣7500萬元），以今日幣值估算，約新台幣2億元。（示意圖非當事人／Pixabay）

圖文／CTWANT

被幸運女神欽點的人！英國薩福克郡霍克森村有一處農場的主人沃特林（Peter Whatling），因在田裡遺失鐵鎚，請好友勞斯（Eric Lawes）使用金屬探測器幫忙尋找，意外找到一整箱古羅馬時期的珍寶；而沃特林因此拿到約175萬英鎊（約新台幣7500萬元），以今日幣值估算，約新台幣2億元。最後這批珍寶就是聞名世界的「霍克森寶藏」（Hoxne Hoard），也被展示在英國的博物館內。

根據國外網站「IFLScience」報導，這個幸運的故事發生於1992年11月，沃特林在薩福克郡霍克森村有一處農場，某次工作後不小心將一把鐵鎚遺失在田野間。沃特林找來身為業餘金屬探測愛好者的退休園丁好友勞斯幫忙找鐵鎚。沒想到，勞斯用金屬探測器尋到一箱古羅馬時期的錢幣與湯匙。

兩人沒有把這些古物拿去轉賣，而是通報警方與考古單位，更讓專業團隊到農場裡調查。之後考古人員發現這批古物規模驚人，共含15233枚錢幣、銀器、黃金珠寶和很多湯匙，還有一些盥洗工具；而多虧沃特林與勞斯的重要決定，才讓考古人員能完整記錄每件古物出土位置。

這批寶藏在當時的市場估價高達175萬英鎊，若折合現今通膨與購買力，價值已飆升至約470萬英鎊（約合新台幣2億元）。報導中進一步說明，這些古物其學術重要性位居全球西元2世紀至7世紀珍貴金屬窖藏的前五名；考古專家指出，該木箱內部設有分層格線，並以稻草和織物包裹保護，顯示出當時的人是有意識且極其細心地安置這批財產。

農夫田裡找鐵鎚反挖出千年寶藏　獲國家認證！天價回饋曝光

▲英國政府相關單位後來將這批文物放到博物館內展示。（圖／翻攝自網站iflscience）

據錢幣鑄造年代推測，這批寶藏約在西元5世紀初被埋入土中，當時正值羅馬帝國統治英國末期的動盪時刻。雖然物主的身份已不可考，但專家推測埋藏的原因可能與當時混亂的局勢有關，或許是為了躲避戰亂盜匪，又或是因為當時社會經濟網絡崩潰，導致這批屬於社會精英層級的資產被緊急藏匿，最終因原主未能返回取回而留存至今。

到了1993年這批古物也被正式鑑定為「國有寶藏」，依照當時英國法令，這批珍寶歸屬王室所有，並按市場價格轉售給博物館，所得獎金則由發現者勞斯與農場主沃特林平分。這場原本只是為了找尋遺失鐵鎚的意外搜索，最終竟讓兩人獲得了175萬英鎊（約新台幣7500萬元）的巨額回饋，更成為一段傳奇尋寶故事。

延伸閱讀
霍諾德攻頂台北101！他好奇「亞洲家長會說什麼」　萬人笑翻：一定有聽過
甜甜圈店「內用、外帶均禁12歲以下孩童」　蘇怡寧嘆：已經不是空間管理問題
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 6140 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
霍諾德登頂101「哪品牌賺最兇？」眾人見1幕笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

農夫田裡找鐵鎚反挖出千年寶藏　獲國家認證！天價回饋曝光

習近平整肅解放軍高層！外媒：張又俠落馬「短期內攻台機率降」

說他持槍但只拍到手機！美護理師遭移民官擊斃　影片曝光打臉官方

拍背催促惹議！北韓國防相「碰觸金主愛」畫面外流　恐觸怒金正恩

高市內閣支持率「單月下滑10%」　眾議院大選前爆警訊

黑熊闖日本溫泉旅館　3人躲2樓逃命！專家曝「未冬眠」關鍵

不是滾床單！　CEO砸百萬call應召女郎「奇特要求曝光」

東大62歲教授涉貪被逮！破100次極樂招待　爽喝花酒、流連風俗店

日航子公司客機「左引擎溫度異常」緊急返航！　3周連爆3起故障

致死率75%！印度爆立百疫情5確診1死　4醫護治療「疑似病例」中招

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

烏日汽車追撞停等紅燈的機車雙載

恆春女騎士閃避轎車慘摔卡車底！警目擊救援　10民眾合力抬車

鳳山深夜押人討債！黑車撞爛收費亭拖殘骸刮火花　驚悚畫面曝

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

農夫田裡找鐵鎚反挖出千年寶藏　獲國家認證！天價回饋曝光

習近平整肅解放軍高層！外媒：張又俠落馬「短期內攻台機率降」

說他持槍但只拍到手機！美護理師遭移民官擊斃　影片曝光打臉官方

拍背催促惹議！北韓國防相「碰觸金主愛」畫面外流　恐觸怒金正恩

高市內閣支持率「單月下滑10%」　眾議院大選前爆警訊

黑熊闖日本溫泉旅館　3人躲2樓逃命！專家曝「未冬眠」關鍵

不是滾床單！　CEO砸百萬call應召女郎「奇特要求曝光」

東大62歲教授涉貪被逮！破100次極樂招待　爽喝花酒、流連風俗店

日航子公司客機「左引擎溫度異常」緊急返航！　3周連爆3起故障

致死率75%！印度爆立百疫情5確診1死　4醫護治療「疑似病例」中招

霍諾德赤手攻頂101　工傷協會怒噴：把人命當宣傳素材！慘被灌爆

一票人看霍諾德爬101直播「跟著冒冷汗」！醫師解釋成因

身體出狀況「手最先反應」！醫師：指甲就能看出許多問題

洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別：關上人生重要篇章

拼賺逾10萬元！3檔抽籤股明開放申購　尖點價差最大但今起抓去關

美周記／TOM FORD情慾無花果一聞就上癮、Diptyque臘梅香氛春節限定

陸研究生教騎單車！每人收3千6「2年賺121萬」　本人揭運作真相

1／26臘八節必吃臘八粥　民俗專家提醒做1事還可積德

農夫田裡找鐵鎚反挖出千年寶藏　獲國家認證！天價回饋曝光

2026年度限定！珍藏莎倫娜號義式航海時光

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

國際熱門新聞

寫真偶像炫耀X光照「肺很乾淨」！網友大歪樓

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

霍諾德爬101前吃什麼？公關解答了

美護理師遭執法員擊斃　影曝光打臉官方

農夫挖出千年寶藏　獲國家天價回饋

聯絡不上女兒　一查手機定位才知死了

解放軍副主席張又俠落馬　台海短期恐更穩定

致死率75%！印度爆立百疫情　5人確診1死

CEO砸百萬call小姐　要求超奇特

北韓國防相「碰觸金主愛」　金正恩恐震怒

東大教授涉貪被逮！收受「100次極樂招待」

委兵吐血倒地　川普證實神秘武器

川普：若加國與中國達成協議將課100％關稅

美好市多電視狂被退貨！背後真相曝光

更多熱門

相關新聞

陸「超大版練習卷」爆紅　家長曝奇效

陸「超大版練習卷」爆紅　家長曝奇效

寒假臨近，大陸一種「超大尺寸寒假作業」近日在網路上走紅。多位家長發文稱，為了讓孩子在假期中保持學習狀態，特意將練習試卷印成A0尺寸，引發網友熱議。不少人認為，超大版試卷形式新穎有趣，既吸睛又能激發孩子的學習興趣；也有網友調侃「寫累了還能當被子蓋」。

尾牙抽獎「必中祕法」曝光！命理師教戰5大招財法

尾牙抽獎「必中祕法」曝光！命理師教戰5大招財法

私幼又傳虐童！2歲孩遭「毆打1小時」滿臉傷

私幼又傳虐童！2歲孩遭「毆打1小時」滿臉傷

霍諾德攀台北101「經精準計算」！氣象粉專揭內幕

霍諾德攀台北101「經精準計算」！氣象粉專揭內幕

「換我去爬101」亞洲媽怎麼說？萬人笑翻：一定有聽過

「換我去爬101」亞洲媽怎麼說？萬人笑翻：一定有聽過

關鍵字：

周刊王寶藏

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

直擊／陳漢典婚禮一出場就哭了！　Lulu誓詞淚崩喊話：最怕不能沒有你

霍諾德徒手登頂101！可達鴨意外成最大贏家

霍諾德攀台北101　團體逆風開轟！

35歲陸軍少校墜樓亡　臉書吐露工作壓力

深夜脫兒褲子摸下體6秒...查看尿床　台南媽媽竟被控侵犯！

霍諾德登頂101「驚見NASA大神」親迎接！網跪了

霍諾德徒手登頂101！沈春華讚賈永婕大心臟

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

快訊／全聯開出3張發票大獎！幸運門市曝光

新電視太大！吊車出動「空運搬進家」

谷立言指「自由非免費」　楊瓊瓔：不能成濫編預算藉口

「排球甜心」本季最後一舞？廖苡任淚崩

吳宗憲證婚爆笑致詞「Lulu走路都怪怪的」

北海道開台灣早餐店　店內播這家新聞「被青鳥出征」

更多

最夯影音

更多
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面