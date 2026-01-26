台南大叔拒檢逃竄撞民宅！肋骨骨折送醫　酒測值0.85

記者林東良／台南報導

台南市四分局育平派出所員警，26日凌晨5時10分許，於安平區發現一輛自小客車違規紅燈右轉，警方上前欲攔查，未料該車拒檢加速竄逃，並失控自撞路旁民宅牆壁及鐵捲門後才停車，造成自小客車前車頭嚴重毀損，民宅鐵捲門及牆壁亦受損，46歲沈姓駕駛頭部受創，肋骨骨折送醫救治，其酒測值高達0.85mg/l，將依公共危險等罪嫌送辦。

▲沈男違規紅燈右轉，攔查遭拒後一路逃逸，自撞民宅受傷送醫，酒測值高達0.85mg/l。（記者林東良翻攝，下同）

警方指出，四分局員警於26日凌晨5時10分許執行巡邏勤務，在安平區華平路與慶平路口，發現沈姓男子駕駛自小客車違規紅燈右轉，員警見狀驅前攔查時，沈男拒檢不停並沿路加速，續於建平路口自撞民宅後停車，造成自小客車前車頭、民宅鐵捲門及牆壁毀損，沈男四肢及頭部擦挫傷，現場無其他人員受傷。

員警立即下車進行警戒並確認現場安全後，將沈男帶離駕駛座，並通報119到場救援。經初步檢視，沈男四肢及頭部有擦挫傷，並有肋骨骨折情形，隨即送往新樓醫院治療，經醫院初步診斷，暫無生命危險。警方隨後對沈男實施酒精濃度檢測，酒測值高達0.85mg/l，明顯超標。警方表示，沈男已涉及酒駕公共危險罪嫌，相關責任將待其治療出院後，依法移送偵辦。

警方強調，酒後駕車不僅危害自身安全，更可能造成無辜用路人傷亡，本分局將持續加強取締酒駕違規行為，呼籲民眾切勿心存僥倖，共同維護交通安全。



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。