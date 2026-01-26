男幫朋友顧狗被惡霸犬啃碎　媽慟揭殘酷真相：臉和舌頭都被吃了

▲媽發現兒子被惡霸犬啃咬。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

蘇格蘭一名母親控訴，38歲兒子被發現陳屍在充滿血跡的客廳中，疑似遭朋友飼養的寵物犬咬死，由於遺體幾乎被撕成碎片，讓警方難以判斷是遭到寵物犬咬死，還是死亡後才遭寵物犬啃食，令她為兒子感到心碎。

幫顧朋友惡霸犬 38歲男慘遭啃食亡

38歲男子辛普森(Scott Samson)2025年3月被發現陳屍在蘇格蘭南部拉瑟格倫(Rutherglen)自家中，當時他幫忙朋友照顧對方所養的美國惡霸犬米契(Mitch)，沒想到卻慘遭惡霸犬啃食。

60歲母親莫拉格(Morag)氣憤表示，家屬直到現在都不清楚辛普森的死因，然而警方卻花費數千英鎊將涉案犬隻關在狗舍，沒有任何人因為兒子的死被究責。

A horrified mum has spoken of her anguish after her son was eaten by an illegal Bully. Full story: https://t.co/sDkU3LsbFL pic.twitter.com/FGDRRjzG7b — news.com.au (@newscomauHQ) January 26, 2026

莫拉格表示，「這隻巨大的狗吃掉了我兒子，他的臉、喉嚨、舌頭和身體其他部位都被吃了，結果這隻狗現在被安置在犬舍中，過得很好，檢方最後因證據不足沒有起訴主人，為什麼這隻狗還活著？卻沒有任何人負責」。

目睹兒子斷腿 母要求安樂死涉案犬

莫拉格回憶，當時因為一直聯絡不到兒子，所以報警請警方幫忙前去查看，當她抵達兒子家時，目睹狗坐在走廊上，兒子的斷腿在客廳，「警方一開始告訴我他疑似是吸毒死亡，沒人告訴我那隻狗對他做了什麼」，事後看到驗屍報告才發現真相。

莫拉格如今已向警方正式提出起訴，要求警方把涉案狗隻安樂死。蘇格蘭警方表示，他們已收到申請，目前正在調查中，將會在適當的時候回應。