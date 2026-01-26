員工年終問卷調查「誰該被裁員？」　義公司被罵爆

▲義大利公司透過問卷調查誰該被裁員，引發輿論抨擊。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

時值新舊年度交接之際，許多企業展開績效考核工作，但義大利一間公司竟透過內部問卷調查，詢問員工認為哪些人應該被開除，不僅招致輿論抨擊，更被媒體形容為現實版「魷魚遊戲」。

員工問卷調查「誰該被開除」



去年12月，位於義大利東北部維尼托（Veneto）的洗衣機零件製造商Bluergo，向逾百名員工發布問卷調查，詢問「若公司需要裁員，哪個類型的同事應該被優先開除？」

根據問卷，4個既定選項包括自願離職者、兼職員工、沒有家庭負擔者、最年輕員工。此外還有「其他」的選項，開放員工自行提出建議名單。

外界怒批「轉嫁責任」

此消息23日登上義大利各大頭條，義大利金屬工人工會怒批這是「殘忍的遊戲，把裁員責任轉嫁給員工」，公司要求員工在問卷上簽名，更是增加心理壓力。當地工會幹部莫雷托（Manuel Moretto）強調，「我們不會讓員工被迫參與這種羞辱性的遊戲。」

反對派政黨五星運動黨（Five Star）國會議員阿彭迪諾（Chiara Appendino）也痛批，這份問卷把工作變成「實境秀獎品，由觀眾投票決定誰能活下來」，呼籲政府介入處理。

義大利媒體《晚郵報》（Corriere della Sera）則形容，這份問卷是「偽裝成參與式民主的虐待行為」，「將量刑責任交給受害者本人，剝奪了他們申訴的權利」，建議員工在其他選項填上「首先開除想出這份問卷的人」。

公司回應「為了避免裁員」

面對外界批評，Bluergo宣稱這只是內部調查，用來了解公司氛圍。該產業正面臨危機，調查目的正是為了避免裁員。據悉，在公司回應之前，僅約10名員工回覆問卷。