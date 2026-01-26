奮戰血癌3年病逝！26歲女網紅「最後身影曝光」　夫淚崩證實

▲ 布蘭登發文證實愛妻病逝。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國知名TikTok網紅麥肯錫．保羅（Mackenzie Paul）與血癌奮戰3年後不幸離世，年僅26歲。丈夫布蘭登（Brandon Paul）22日在臉書PO出長達10分鐘的影片，淚流滿面證實噩耗。

《紐約郵報》報導，布蘭登在鏡頭前難掩悲慟，「肯錫現在已經在天堂了」，「我很自私地希望她還在我身邊，我需要用餘生來走出傷痛。」他稱過去2年半與麥肯錫共度的婚姻生活是最大的祝福，但也目睹了她經歷許多艱難時刻。布蘭登透露，麥肯錫曾多次進出加護病房、無法自主呼吸，「她能撐到現在已經是奇蹟。」

布蘭登形容亡妻是他的精神支柱與摯友，更是他見過最堅強、最有毅力的女性。他回憶麥肯錫過世當天早上身體狀況急轉直下，送往急診室後轉入加護病房，最終仍不敵病魔，「白血病蔓延的速度太快了。」布蘭登說，當初她進入緩解期時以為噩夢結束，沒想到病情復發，「我們的目標就是盡可能多相處，做她喜歡的事。」

麥肯錫2023年10月對外公開自己罹患急性骨髓性白血病（AML），當時僅有23歲，正就讀密西根州立大學醫學院2年級。她曾受訪透露自己某天在課堂上昏倒，醒來發現5名護理師圍在身旁，一周後再次感到暈眩，經抽血檢查後確診。

她在TikTok擁有逾2.8萬名粉絲，持續記錄抗癌歷程，最後一次上傳影片是在離世前幾天，畫面中她聲音沙啞地說整個口腔都很痛，連進食都痛到流淚，請粉絲為她祈禱，但仍不敵病魔。