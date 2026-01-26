爬上101自拍！霍諾德「1細節」隨時會卡住　萬人傻：還無殼

▲霍諾德手機放口袋，登頂後超帥自拍。（圖／翻攝自Netflix IG）



網搜小組／劉維榛報導

攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀上台北101頂端，本尊臉不紅氣不喘，甚至還能輕鬆自拍、滑手機，讓全世界的人驚嘆膜拜，有網友更發現一個超神細節，「他竟然把手機放在褲子口袋裡」，其實手機超容易卡住會影響腿部動作，貼文曝光後，引爆網友笑回，「不用手機殼是個超狠人」。

一名網友Threads表示，看到霍諾德徒手攀登上101那一瞬間，本尊甚至一副神情自若拍照、滑X轉發影片，讓螢幕前的眾人緊張到冒冷汗，但更讓他驚奇的是，「他竟然把手機放在口袋裡！」

原PO接著拋出疑惑直呼，因為手機在褲子口袋中有可能卡住影響腿部動作，除非是路線對於攀爬者相對輕鬆才會這樣做。

底下網友也紛紛讚嘆，「他還有帶耳機爬到一半說我的音樂怎麼停了，大家在那邊替他捏把冷汗，他老兄只是覺得沒音樂很無聊」、「現代人手機不離身，不要再說沒空回訊息了」、「除了手機，還別了Mini Mic在身上」、「他中間沒有停下來滑一下手機，已經很克制了」、「手機表示：當時我害怕極了，但能成為世界上第一個爬完101的手機，感覺也是棒極了」、「不用手機殼是個超狠人」。

霍諾德解答：極度困難攀岩，才不會把手機放口袋

事實上，霍諾德就曾被問到「攀岩時會帶手機嗎？」他回答，大多會攜帶在口袋裡，如果沒有在荒郊野外獨爬，自己開車到處晃的時候就會聽音樂，但若是很有挑戰的攀岩，就不會把手機放口袋，避免影響靈活度，以及怕導致分心。

▼霍諾德口袋放手機，完全沒影響他攀登101。（圖／記者李毓康攝）

