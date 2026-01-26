大前輩「法國蜘蛛人」狂讚霍諾德！　親揭1件事比死可怕

▲法國「蜘蛛人」亞倫羅伯特（Alain Robert）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國攀岩奇才霍諾德（Alex Honnold）25日寫下新紀錄，僅耗時1.5小時便成功徒手征服508公尺高的台北101，全程透過Netflix直播震撼全球。對此，曾在2004年登頂的「法國蜘蛛人」亞倫羅伯特（Alain Robert）也跨海獻上讚許，並提到相較於攀登高處帶來的死亡威脅，他更害怕人生變得無聊。

霍諾德徒手征服101 「法國蜘蛛人」大讚卓越

現年63歲的亞倫羅伯特目前居住在印尼峇里島，他在接受《中央社》專訪時，對霍諾德的表現給予高度評價。他指出，霍諾德做了極為妥善的準備，最終完成這項壯舉。

亞倫羅伯特生涯已攀登超過250棟建築，他分享自己的難度評量表（1至10分），並將台北101的難度評為6.5至7分，認為雖然具挑戰性，但關鍵在於建築表面的落腳點與結構設計，而非單純的高度。

▲美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）



比起死亡更怕「無聊」 亞倫羅伯特：人因恐懼而不敢嘗試

面對攀登高處必然伴隨的死亡威脅，亞倫羅伯特展現了超然的態度。他坦言自己並不恐高，也不畏懼死亡，「我怕的是在生命盡頭發現自己因為恐懼而沒去做所有我熱愛的事。所以對我來說，我害怕的是『無聊』。」

他感嘆，現代人從出生就被灌輸「不要冒險」的觀念，導致因恐懼而止步；但他深受峇里島文化的影響，相信業報與轉世，因此在懸掛高處時，他感受到的是純粹的自由。

他也提到，專業人士都會評估風險，外界常因新技術如無人機、廣角鏡頭放大了視覺上的震撼，而對這類活動產生不理解的批評。

回憶2004年挑戰 亞倫羅伯特自嘲：天時地利都不合

早在霍諾德之前，亞倫羅伯特曾在2004年挑戰當時的世界第一高樓台北101，最終耗時約4小時登頂。他回憶當時情況極其惡劣，不僅起風下雨，且大樓未完工，外牆仍貼著覆油的塑膠膜，加上他手肘傷口腫大，最終是在使用繩索吊帶的情況下完成。

亞倫羅伯特透露，當初受邀攀登是因為大樓建造期間曾發生工人死傷，為了證明建築安全且未受「詛咒」才成行。雖然他曾爬過如芝加哥西爾斯大廈等難度更高的建築，但他仍對台北101讚不絕口，稱其為「賞心悅目的優美建築」，且從頂端俯瞰的風景絕佳。

耳順之年回歸峭壁 「虛空」是重力挑戰的美感

即便已過耳順之年，亞倫羅伯特近期在臉書透露自己已回歸岩石峭壁。他認為攀爬岩石比建築更難，因為岩石缺乏規律性，永遠處於不確定的狀態。但對他來說，腳下的「虛空」非但不恐怖，反而是一種推動他數十年來不斷挑戰重力的美感來源。