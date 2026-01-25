致死率75%！印度爆立百疫情5確診1死　4醫護治療「疑似病例」中招

▲印度4名醫護在治療病患後感染立百病毒（Nipah），而該名病患在確診前已經死亡。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

印度西孟加拉邦首府加爾各答爆發「立百病毒」（Nipah virus）疫情，當地一間綜合醫院截至目前已有5人確診，其中包括2名護理師、1名醫師及1名醫護人員，4人皆是在治療一名疑似首例感染案例後發病，部分患者病況危急，仍在加護病房昏迷搶救，而該名疑似首例案例已經死亡。

根據《印度報業托拉斯通訊社》引述官方說法，爆發立百疫情的是位於加爾各答以北約24公里的巴拉薩特地區一間醫療機構。這4名醫護人員是在照護一名疑似首例患者時遭到感染，該名患者在確診前已不幸死亡，但病毒疑似仍在醫院內部擴散。目前確診者中有人情況嚴重，仍處於昏迷狀態，院方正全力搶救。

衛生當局緊急啟動大規模防疫機制，針對約180人進行病毒篩檢，並將20名高風險接觸者強制隔離。

立百病毒屬於高度危險的人畜共通傳染病，可在動物與人類之間相互傳播。果蝠是這種病毒的天然宿主，廣泛棲息於印度各地區，受感染的蝙蝠或豬隻是最常見的傳染途徑，但更令人憂心的是該病毒具備人傳人能力。

這種病毒的可怕之處在於發病初期症狀不明顯，患者可能僅出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、嘔吐及喉嚨痛等類似流感症狀，但病情往往迅速惡化，短時間內就會演變為急性呼吸道疾病。最嚴重的情況下會引發腦炎，患者可能在24至48小時內陷入昏迷。

根據醫學統計，立百病毒致死率介於40％至75％之間，目前全球仍無任何經核准的治療藥物或預防疫苗。世界衛生組織因其高度致命性與潛在大流行風險，已將立百病毒列為優先關注病原體，呼籲國際社會加速推動相關研究與疫苗開發工作。

立百病毒於1998年首度在馬來西亞發現人類感染病例，隔年新加坡也曾爆發疫情。根據統計資料顯示，至今全球累計超過750例確診案例，整體致死率約達58％，顯示這種病毒對人類健康構成嚴重威脅。