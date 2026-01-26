　
大陸 大陸焦點 特派現場

22歲美術生轉行批土！　狼尾兄弟靠浮雕壁畫「10天賺36萬元」

記者廖翊慈／綜合報導

中國社群平台近期流傳多支「00後美術生刮膩子（台灣稱批土）」的施工影片，畫面中年輕創作者在工地現場焊鋼筋、抹膩子，最終完成層次細膩、立體感強烈的浮雕壁畫，強烈反差感迅速引發熱議，不少網友驚呼，「原來刮膩子也能做到這種藝術等級」。影片創作者「狼尾兄弟的浮雕VLOG」因此爆紅，吸引大量關注。

▲▼美術生轉行批土，兄弟靠浮雕壁畫年入百萬。（圖／翻攝自微博）

▲▼「狼尾兄弟」。（圖／翻攝自微博）

▲▼美術生轉行批土，兄弟靠浮雕壁畫年入百萬。（圖／翻攝自微博）

據《橙市互動》報導，影片中的「狼尾兄弟」近年輾轉於內蒙古、北京、遼陽等地，承接住宅、商場與公共空間的浮雕壁畫工程。兩人打造的作品細節繁複、完成度高，評論區湧入大量討論，有網友調侃「這是美術生誤闖工地現場」，也有人直言，「以為只是刮膩子，結果每一道工序都像在做藝術品」。

報導指出，外界常誤以為兩人是親兄弟，實際上並無血緣關係。1998年出生的小郭來自河南，2004年出生的小民則是湖南人，兩人相差6歲，因外型相近、長期搭檔而經常被誤會。兩人從小都喜歡畫畫，但都因家庭經濟壓力與現實考量，未能接受完整的專業藝術教育。

▲▼美術生轉行批土，兄弟靠浮雕壁畫年入百萬。（圖／翻攝自微博）

▲兩人因相近的審美成為搭檔。（圖／翻攝自微博）

小郭曾是美術藝考生，成績表現不差，卻因家庭負擔放棄升學，高中畢業後開始接觸牆繪與基層藝術工作；小民國中時在美術培訓班成績名列前茅，原本有機會就讀藝術高中，卻因擔心學費造成家中壓力，主動放棄升學，後來輟學投入實務接案。

兩人於一次鄉村文化牆改造工程中相識，發現彼此對細節要求高度一致，逐漸成為搭檔。後來再加上同為美術背景的夢星加入，三人於2024年成立工作室，正式以「浮雕壁畫」作為主要創作方向。浮雕壁畫需歷經畫線稿、焊接骨架、塑形、刻畫、打磨與上色等多道工序，並非外界想像中的簡單施工。

▲▼美術生轉行批土，兄弟靠浮雕壁畫年入百萬。（圖／翻攝自微博）

▲▼兩人工作身影。（圖／翻攝自微博）

▲▼美術生轉行批土，兄弟靠浮雕壁畫年入百萬。（圖／翻攝自微博）

報導提到，為了擴大曝光，小郭開始經營社群平台，在專業建議下將帳號命名為「狼尾兄弟」，以共同的髮型作為辨識記憶點，也希望打破外界對浮雕創作必須「老師傅、科班出身」的刻板印象。隨著完整施工流程影片曝光後，帳號迅速破圈，吸引大量關注。

▲▼美術生轉行批土，兄弟靠浮雕壁畫年入百萬。（圖／翻攝自微博）

▲▼美術生轉行批土，兄弟靠浮雕壁畫年入百萬。（圖／翻攝自微博）

▲▼美術生轉行批土，兄弟靠浮雕壁畫年入百萬。（圖／翻攝自微博）

▲花費十天工程的「太空人」。（圖／翻攝自微博，上同）

兩人近期最紅的作品為「太空人」，耗費10天工程，報酬為8萬元（人民幣，下同，約台幣36萬元）。三人去年共承接66件浮雕工程，全年流水超過100萬元（約台幣450萬元），扣除約40萬元的材料、人力與差旅成本後，實際淨利由三人平均分配，每人年收入約20萬元（約台幣90萬元）。

報導指出，依作品難度不同，住宅類浮雕單案報價約1萬至10萬元，商場或大型公共空間工程則可達5萬至20萬元不等。

目前三人因工作性質長期在各地奔波，平均每兩個月僅能休息2至3天，為趕工時甚至每日僅睡四、五小時。儘管工作強度高、施工環境辛苦，但兄弟倆仍持續精進技術，希望讓更多人看見浮雕壁畫的專業價值，未來也計畫將作品帶往海外市場。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

