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紐西蘭禁足前48hrs「情趣用品銷量翻3倍」　業者曝：初學者系列賣超好

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▲紐西蘭,基督城,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭最大情趣用品公司表示，禁足令實施前48小時，產品銷售量翻了3倍。圖為基督城民眾到大賣場購物的情況。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

紐西蘭3月25日實施「禁足令」，遏止新冠肺炎疫情。國內最大情趣用品零售商Adult Toy Megastore表示，禁令生效前48小時，產品銷售量翻了3倍，封鎖期間好幾次業績飆漲，都與疫情重大消息的時間點重疊。業者也透露，初學者系列商品賣得非常好，特別受到消費者歡迎。

《衛報》報導，Adult Toy Megastore表示，政府宣布禁足令的消息以後，成人桌遊、保險套、潤滑液、月亮杯銷量激增，產品總銷售量在禁令生效前48小時翻了3倍。國內、澳洲、英國疫情傳出重大消息的時間點，都與業績大幅成長日期重疊，世界衛生組織（WHO）於3月11日宣布疫情大流行當天，上述三國的訂單也成長至3倍。

Adult Toy Megastore發言人萊茨（Emily Writes）認為，民眾可能預期，待在家中1個月將會非常無聊，因此開始購買從未嘗試過的情趣用品，「我們賣出許多初學者玩具，所有初學者系列都非常受歡迎。大家肯定認為，『我很有時間，也許可以嘗試一些新事物』。」

據了解，由於Adult Toy Megastore也販售保險套跟醫療用品，因此被政府視為必要產業，允許在禁足令期間繼續營運，所有員工都在家工作。

▲紐西蘭,基督城,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲業者認為，民眾預期待在家中會非常無聊，因此想要嘗試新事物。圖為基督城實施禁足令的情況。（圖／達志影像／美聯社）

此消息一出，在社群媒體上引發網友熱議，許多人開玩笑表示，禁足令解除9個月以後是否會出現一波「嬰兒潮」。但梅西大學（Massey University）人口學教授斯潘利（Paul Spoonley）認為不太可能，因為疫情帶來的不確定性、國家經濟困境反而會讓想要懷孕生子的人卻步，封鎖也導致隨意發生性行為的機會減少。

此外，聯合國先前警告，由於工廠歇業，全球可能將面臨保險套短缺危機。紐西蘭家庭計畫組織也表示，每周接到數百通諮詢電話，大多數都想購買口服避孕藥，但國內存量非常低、難以取得。發言人馬辛吉（Beth Messenger）說，「一些藥物因與疫情無關的問題生產受限」，封鎖也讓藥物難以被帶入境。

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