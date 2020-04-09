最新研究：紐約患者「病毒大多來自歐洲」　2月中就開始傳播

▲Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學共同公布的新冠病毒模型。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國紐約新冠肺炎疫情嚴峻，紐約大學、西奈山醫療體系的2支研究團隊各自分析不同批患者身上的病毒基因組（Genomes），未料得出相似結論，大部分病例是旅客從歐洲到紐約時將病毒帶進來所造成，且早在2月中旬就開始傳播，與首宗確診相比早了好幾周。

根據《紐約時報》，西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai）最新研究發現，紐約大多數病例來自歐洲，且病毒開始傳播的時間比首宗確診早了好幾周，也就是說，來自歐洲的旅客將病毒帶至紐約，從2月中旬起就開始擴散。遺傳學家巴克爾（Harm van Bakel）表示，「大多數顯然都是歐洲人。」

紐約大學格羅斯麥醫學院（Grossman School of Medicine）的研究團隊分析了不同批病例的病毒基因組，竟也得出相似結論。病毒史學者赫奎（Adriana Heguy）說，「人們渾然不覺。」

報導指出，上述研究結果彰顯了病毒的隱性傳播，如果提早實施積極檢測，也許就能夠更早檢測到病毒。雖然美國總統川普於1月31日宣布，禁止過去2周有中國旅遊史的外籍旅客入境，3月11日也禁止英國以外的歐洲旅行，但義大利直到2月底才開始逐步封鎖各城市，此時紐約人可能早已攜帶病毒從海外返國。

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