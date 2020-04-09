　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

最新研究：紐約患者「病毒大多來自歐洲」　2月中就開始傳播

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學共同公布的新冠病毒模型。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國紐約新冠肺炎疫情嚴峻，紐約大學、西奈山醫療體系的2支研究團隊各自分析不同批患者身上的病毒基因組（Genomes），未料得出相似結論，大部分病例是旅客從歐洲到紐約時將病毒帶進來所造成，且早在2月中旬就開始傳播，與首宗確診相比早了好幾周。

根據《紐約時報》，西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai）最新研究發現，紐約大多數病例來自歐洲，且病毒開始傳播的時間比首宗確診早了好幾周，也就是說，來自歐洲的旅客將病毒帶至紐約，從2月中旬起就開始擴散。遺傳學家巴克爾（Harm van Bakel）表示，「大多數顯然都是歐洲人。」

紐約大學格羅斯麥醫學院（Grossman School of Medicine）的研究團隊分析了不同批病例的病毒基因組，竟也得出相似結論。病毒史學者赫奎（Adriana Heguy）說，「人們渾然不覺。」

報導指出，上述研究結果彰顯了病毒的隱性傳播，如果提早實施積極檢測，也許就能夠更早檢測到病毒。雖然美國總統川普於1月31日宣布，禁止過去2周有中國旅遊史的外籍旅客入境，3月11日也禁止英國以外的歐洲旅行，但義大利直到2月底才開始逐步封鎖各城市，此時紐約人可能早已攜帶病毒從海外返國。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 

 
ET快訊
快訊／挖到大腿！　宜蘭羅東工地發現女性屍塊
今晚不用來了！酒店小姐補睡中驚醒…轉戰飯局妹　1小時損失3千
獨／武漢丈母娘瞞台灣女婿跳樓輕生　自責「是我害了你們！」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

紐西蘭禁足前48hrs「情趣用品銷量翻3倍」　業者曝：初學者系列賣超好

紐約市一日806死！囚犯在無人島「身穿防護衣挖墳」畫面曝光

澳媒問「誰阻止發布全球公衛緊急事件」　WHO以隱私為由拒回應

法國醫稱非洲「沒口罩」想去做臨床試驗　譚德塞怒轟：殖民心態！

譚德塞「祖國」疫情擴散！衣索比亞總理宣布：進入緊急狀態

台灣1000萬口罩捐各國　《福斯》：嘲諷中國也提升國際形象

15歲運動員小弟「禁足9天輕生」陳屍家中！媽淚訴：他覺得與世隔絕

白宮顧問1月就警告疫情大爆發！川普：我1、2天前才看到

川普揚言報復　印度「抗瘧疾藥物」出口禁令鬆綁：人道主義考量

影／川普「考慮凍結WHO經費」！眾議員提案：譚德塞辭職前拒絕資助

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

Amber害羞重現f(x)《Hot Summer》　看到11年前的自己：歐買尬我在幹嘛！

韓營遞狀聲請「終止韓國瑜罷免案」！王淺秋：Wecare博歹筊，賭輸就翻桌

女兒「手繪可愛插圖」介紹新冠病毒 中研院長中文配音！網大讚：超詳細

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

現成紙箱「對半切一刀」再利用　輕拉重組就變狹長包裝費省起來

葉門內戰5年　沙烏地聯軍宣布「全面停火2周」對抗疫情

人口2300萬卻捐1000萬份口罩　印媒讚台灣…批WHO「有在傾聽嗎」

防境外移入！南韓13日起取消「包含台灣」在內90國免簽

隔2m還是會中鏢！模擬圖曝光「飛沫噴射距離」　站對位置超重要

「3船員疑似感染病毒」255人被禁止下船　乘客恐慌到直接跳海！

越南留學生隔離中「手機丟家裡」公園玩5小時　南韓強制驅逐出境

雙胞胎「同屋活半輩子確診」　姊與家人通話25分鐘後突斷氣…妹4天後也走了

東京新增180例確診「再創疫情新高」　迪士尼樂園延長關閉到5月

30年來首見…抬頭「整座喜馬拉雅山」超清晰　網激動喊：還能看見星星

菲律賓79歲教育部長染新冠肺炎！　無症狀接受隔離中

被譚德塞痛罵後台灣更紅了　蔡英文推特追蹤突破95萬

寧花7元省時！他想破頭「為何一堆排買口罩」　網曝心態：有活著的感覺

指揮中心下「八大行業」禁令！　有「男、女陪侍」酒店舞廳即起停業

南投國姓仁愛鄉9條農路巷道待修　縣長敲定斥資770萬元徹底改善

瑞士直擊》瑞士版「陳時中」不封城　引發法語區反彈

半夜聽到詭異聲！　他開燈看...倉鼠「逃獄到一半」扶牆裝沒事

中央宣布酒店舞廳暫停營業　黃偉哲：支持此類場所停止營業

守護台東零確診　社區關懷據點提倡長者防疫宣導

JHBL／民族火力展現單場98分　痛電普門笑擁2連勝

專訪／療癒犬≠治療犬！跨越語言被理解　解密你所不知道的療癒犬

女雙載飛趴對向車道「腦漿迸出」 肇事駕駛：我盡力了...閃不過

國際熱門新聞

譚德塞WHO記者會首度公開點名台灣

新冠肺炎10大症狀！出現「1現象」應緊急就醫

疫情哪國最安全？「榜首」旁皆為重災區

才確診4天　她懷孕8個月急剖腹「隔天死亡」

美議員提案　同時出現兩個中國

75萬網友轟下台！譚德塞卻全推給台灣

譚德塞要川普「去政治化」：如果不想要更多屍袋

飛機技師突被放無薪假！改行清潔冷氣

譚德塞「屍袋說」惹惱川普回擊

澳媒問「誰拖延疫情警訊」WHO拒回應

呼吸器送到了！布拉格市長再挺台灣「救了生命」

川普嗆聲削減預算　WHO回應了

歐洲太空總署：北極臭氧層「史上最大洞」

譚德塞指責台灣　曾厚仁反駁捏造

更多熱門

相關新聞

學姐叫屈：科學人心直口快

學姐叫屈：科學人心直口快

台北市長柯文哲8日表示，依中央說法口罩日產量已達每天1500萬片，應可做到「1天1片」供民眾使用，再度引發外界質疑與中央唱反調。台北市政府副發言人黃瀞瑩在9日的ETtoday《雲端最前線》為柯抱屈，認為市長只是用專業提出看法，盼疫情期間少點政治口水，直呼「不要再說我們逆時中了！」

吉拉迪反對機器人主審　提新想法

吉拉迪反對機器人主審　提新想法

武漢封城悲歌　岳母瞞台灣女婿輕生

武漢封城悲歌　岳母瞞台灣女婿輕生

陳其邁痛批譚德塞：抹黑台灣不會掩蓋你的失職

陳其邁痛批譚德塞：抹黑台灣不會掩蓋你的失職

台師大第2例確診！校長：個案沒跨校選課

台師大第2例確診！校長：個案沒跨校選課

關鍵字：

北美要聞紐約新冠肺炎世界疫情紐約大學西奈山醫院新冠病毒covid-19

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

傳台北酒店女公關確診！衛生局上門傻眼

譚德塞WHO記者會首度公開點名台灣

快訊／蔡英文邀請譚德塞訪問台灣：感受努力在歧視、孤立中走向世界

快訊／譚德塞痛罵台灣3分鐘　外交部700字反擊要求道歉

50萬有找！TOYOTA微型車特仕版

川普問「從哪來」陸東方衛視記者：台灣

新冠肺炎10大症狀！出現「1現象」應緊急就醫

譚德塞罵台灣！阿滴173字開譙：公X小

疫情哪國最安全？「榜首」旁皆為重災區

4款新iPhone規格、售價曝光

一覺醒來！盜版網pttplay、小鴨影音、momovod也關了

美女主播報新聞…「白色塗鴉衣」網看傻：沒穿吧

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

沒了F4光環　朱孝天「結婚請不動人」

正義浪浪見狗被追咬　秒出手救援

更多

最夯影音

更多
夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看
10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面