澳媒問「誰阻止發布全球公衛緊急事件」　WHO以隱私為由拒回應

▲WHO以隱私為由，拒絕透露阻止發布全球公衛緊急事件的醫師姓名。（示意圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

澳洲《天空新聞》（Sky News）採訪世界衛生組織（WHO），提到新冠肺炎疫情爆發初期的情況，要求提供阻止發布旅遊禁令、宣布「國際公衛緊急事件」（PHEIC）的醫師姓名，但對方以議會程序、隱私考量為由拒絕，並且堅稱，1月30日才採取行動，是因為先前尚未出現人傳人的證據。

《天空新聞》調查發現，WHO醫師團1月底曾針對是否宣布「國際公衛緊急事件」進行辯論，但支持實施嚴格措施的一方在投票中落敗。WHO直到1月30日才終於發布上述警訊，儘管當時中國病例數已超過1.2萬、170死，仍在聲明中讚美其防疫，「根據目前資料，委員會不建議任何旅遊或貿易的限制。」

《天空新聞》要求提供阻止宣布「國際公衛緊急事件」的醫師姓名，但遭拒絕。WHO發言人賈薩雷維奇（Tarik Jasarevic）表示，「成員們都是獨立的專家，議會程序規則不允許我們揭露這些事情」，此外，1月30日才採取行動，是因為此前沒有出現中國境外人傳人的證據，

《中央社》記者也聯絡WHO，要求解釋，為何「國際衛生條例緊急委員會」（IHR Emergency Committee）決策過程不須對公眾保持透明度，但目前尚未獲得回應。

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