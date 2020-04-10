要有湖北「綠碼」！陸新冠疫苗Ⅱ期試驗招募500人　引入安慰劑對照組

▲新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情席捲全球，由大陸軍事科學院陳薇院士團隊研製的重組新冠疫苗（腺病毒載體），今（9）日已啟動招募Ⅱ期臨床研究志願者，共計畫招募500人，且需年滿18歲，同時持有湖北健康碼「綠碼」、無新冠肺炎病史或感染史，並能堅持完成6個月的研究隨訪。

綜合陸媒報導，Ⅱ期臨床研究在武漢分三組進行，即中劑量疫苗組（250例）、低劑量疫苗組（125例）和安慰劑對照組（125例），合計500例。作為志願者，將有50%的可能性接種中劑量疫苗，有25%的可能性接種低劑量疫苗，有25%的可能性接種安慰劑對照。

研究方案還指出，每位志願者於接種當日、第14天、第28天和第6個月各完成一次研究訪視，共計4次。值得注意的是，Ⅱ期與Ⅰ期研究相比，是志願者在接種疫苗後30分鐘到第14天，需要自行完成安全性觀察即可。在此期間，研究組將每天派專人對志願者進行隨訪，並指導對方完成安全性觀察和記錄。

接種後第15天到第28天，研究人員將給志願者發《日記卡》，志願者要按照要求觀察記錄所有的不良反應症狀、健康狀況、醫療經過、藥物及其它疫苗使用情況。接種後第28天，研究人員將對志願者進行面訪，審核《日記卡》記錄情況。

另外，中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友此前表示，就算特事特辦，疫苗還得經過幾期的臨床試驗，包括臨床一期、臨床二期、臨床三期。，加上還要認定有效，最短也需要6個月的時間。

▲新冠疫苗Ⅱ期臨床研究9日開始招募志願者。（圖／翻攝微博）



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