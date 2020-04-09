行政院反擊譚德塞：台灣被WHO放棄也不可能種族歧視

記者蔣婕妤／台北報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞在記者會上痛罵台灣3分鐘，更點名指責外交部長吳釗燮。對此，外交部9日發出700字新聞稿反擊，要求譚德塞立即向我國道歉。行政院發言人Kolas Yotaka 9日受訪時強調，譚德塞對台灣的的指控毫無根據，儘管台灣被WHO放棄也不可能種族歧視。

▲行政院發言人Kolas Yotaka主持行政院院會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在台灣時間8日晚間11點多舉行的例行記者會上，回覆各國記者提問，他先是按照慣例報告新冠肺炎（COVID-19）的疫情狀況，交代WHO在首例病例爆發以來的100天做了多少努力。

譚德塞也首次在記者會上公開點名台灣，不僅連講3次就是台灣，還罵了3分鐘「夠了！真的夠了」，他認為，最近3個月受到的人身攻擊都是來自台灣，台灣外交部長明明知情卻沒切割，還繼續侮辱詆毀，但目前有其他更重要的事情需要關注，「我已經忍了3個月，3年、30年、300年也可以忍」

外交部上午表示，譚德塞子虛烏有的指控嚴重誤導國際視聽，外交部要表達強烈不滿與高度遺憾，並且提出最嚴正的抗議。

Kolas 9日在行政院會後記者會強調，假訊息比病毒傳播更快，譚德塞的發言是毫不存在的事實，政府聽到的時候感到非常震驚跟錯愕，「怎能把沒有的講成有的，把白的講成黑的？」

Kolas 指出，台灣一直想參與WHO，儘管我們一直被WHO放棄，但我們絕對沒有興趣也不可能從事攻擊WHO或種族歧視，或者對祕書長本人展開人身攻擊的行為。台灣要嚴正呼籲WHO，包含譚德塞在內有相同想法的管理階層，必須要放下政治，放下一中原則，才能救人一命，當然台灣也不會因為這樣的發言仇視WHO，我們依然想積極參與，因為台灣想做的是分享台灣經驗、我們要救人一命。

▲WHO世界衛生組織總幹事譚德塞。（圖／取自WHO）