阿滴、聶永真號召集資400萬登「紐時全版廣告」：拆掉譚德塞謊言！　





▲網友號召刊登全版廣告在紐約時報，回擊譚德塞。（圖／翻攝自募資平台）

記者蔣婕妤／台北報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞在記者會上痛罵台灣3分鐘，指控被台灣攻擊。總統蔡英文9日強硬回應，「我要表達強烈的抗議」，強調台灣向來反對任何形式的歧視，長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味。譚德塞一番言論惹怒台灣人，318運動期間集資紐時廣告共同發起人林祖儀、Youtuber 阿滴、知名設計師聶永真等人發起網友集資，要在紐約時報刊登「台灣人寫給世界的一封信」全版廣告。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在台灣時間8日晚間11點多舉行的例行記者會上公開點名台灣，不僅連講3次就是台灣，還罵了3分鐘「夠了！真的夠了」，他認為，最近3個月受到的人身攻擊都是來自台灣，台灣外交部長明明知情卻沒切割，還繼續侮辱詆毀，但目前有其他更重要的事情需要關注，「我已經忍了3個月，3年、30年、300年也可以忍」

對於譚德賽的言論，蔡英文9日透過臉書發表聲明正式回擊，她表示，對於今天台灣被指控在國際社會上發動種族歧視攻擊的言論，要表達強烈的抗議，台灣向來反對任何形式的歧視，我們長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味。

譚德塞自稱遭到台灣攻擊，在全球引發討論，不僅惹怒台灣人，包含日本及歐美等眾多國家都力挺台灣，推特甚至出現「ThisAttackComesFromTaiwan」運動，正面回擊譚德塞指控。

面對譚德塞指控，曾在318運動期間集資紐時廣告共同發起人林祖儀、張少濂，還有Youtuber 阿滴、張志祺，以及知名設計師聶永真在募資平台發起集資活動，號召網友透過專案捐款，「透過這個專案，向世界發聲，讓全世界知道台灣在疫情期間做了什麼，讓真相拆掉譚德塞對台灣的惡意攻擊。」

根據專案內容，執行團隊藉由台灣人公共事務會聯繫紐約時報，預計在13日週一刊登全版廣告「台灣人寫給世界的一封信」於紐約時報，募資目標為台幣400萬元。民進黨副秘書長林鶴明轉發募資專案，號召網友相挺，「這是大家可以出一份力幫台灣講話的時刻，請把握！」